البنتاجون يتأخر 3 أيام في إبلاغ البيت الأبيض بمرض وزير الدفاع |فيديوجراف

تصدر خبر مرض لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، أهم الأخبار في الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، حيث واجه البنتاجون انتقادات لتأخير الكشف عن دخول وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى، مما ترك كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض (NSC) غير مدركين لحالته لمدة ثلاثة أيام.

وأثار هذا الكشف مخاوف بين دوائر الأمن القومي والجمهور الأوسع بشأن الشفافية والتواصل داخل الحكومة.

مرض لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي

وأفاد ألكسندر وارد ولارا سيليجمان، بأن الأخبار ظهرت في 6 يناير 2024، حيث كشفت مصادر أن البنتاجون لم يبلغ كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بشأن دخول أوستن إلى المستشفى حتى يوم الخميس.

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وأدى هذا التأخير، الذي يعتبر غير عادي وفي غير وقته، إلى إعلان عام لاحق مساء الجمعة، بعد 15 دقيقة فقط من إخطار الكونجرس.

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