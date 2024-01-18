أخبار التكنولوجيا|سامسونج تطلق وحش هواتف الموسم S24 Ultra.. وإزاي تخلي النت يكمل معاك لنهاية الشهر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
سامسونج تطلق وحش هواتف الموسم S24 Ultra .. بمواصفات أسطورية
أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الرائدة هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Ultra في حدث Galaxy Unpacked مع هاتفين آخرين Samsung Galaxy S24 و Samsung Galaxy S24 Plus.
أفضل موبايل Vivo للشباب.. بسعر مناسب جدًا
أعلنت شركة فيفو Vivo عن إطلاق هاتفها الجديد Vivo V23e في يناير 2023. يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله خيارًا جذابًا للشباب.
أفضل ساعة ذكية شاومي تنافس Apple Watch
أعلنت شركة شاومي عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Mi Watch S1 Pro في يناير 2023. يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله منافسًا قويًا لـ Apple Watch.
عشان الاشتراك سعره زاد.. إزاي تخلي النت يكمل معاك لنهاية الشهر
مع ارتفاع أسعار الإنترنت في مصر، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى معرفة كيفية جعل الإنترنت يستمر معك حتى نهاية الشهر. فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على توفير النطاق الترددي وأموالك:
في حدود 3000 جنيه.. أفضل هاتف سامسونج في مصر
يأتي هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy A03 لينافس في الفئة الاقتصادية ولكن حرصت سامسونج على تقديم تجربة جيدة من ناحية الكاميرات فيأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بكسل مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير.