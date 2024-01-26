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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|لعبة Palworld تتصدر التريند وتحطم الأرقام القياسية.. سامسونج تجلب مزايا الذكاء الاصطناعي لهذه الهواتف

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ارجع اشتري موبايلات Nokia من تاني .. المفاجأة مذهلة

كما ذكرنا سابقًا عندما ناقشنا نوايا موتورولا فيما يتعلق بتحديثات Android 14، سنقول ذلك مرة أخرى - هناك بعض صانعي أجهزة Android الذين يتفوقون في إصدار التحديثات (على سبيل المثال Google و Samsung) وهناك البعض الآخر مثل موتورولا و HMD Global.

 

أفضل هاتف بسعر متوسط من سامسونج في 2024

مع إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في عام 2024، من الصعب معرفة أيها أفضل. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف بسعر متوسط من سامسونج، فإن الخيار الأفضل هو Galaxy A34.

لو بتستخدم واتساب على أندرويد.. استعد لدفع أموال قريبا

يواجه مستخدمو واتساب WhatsApp، خطر فقدان النسخ الاحتياطية للدردشات، حيث سيتلقي أصحاب هواتف أندرويد المستخدمين لتطبيق المراسلة الشهير، إشعارا جديدا يخبرهم بأنه سيتعين عليهم الدفع مقابل الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية من دردشاتهم على التطبيق. 

بلون زاهي يجلب الحظ.. شاهد أحدث موبايلات شاومي بتصميم خاص ومحدود

أطلقت العلامة التجارية ريدمي Redmi، التابعة لشركة شاومي، مؤخرا إصدار محدود من هاتف Redmi Note 13 Pro في الصين، والذي يتميز باللون الأحمر "Good Luck Red" المميز، والذي يتماشى مع رمزية عام التنين أو ما يعرف عنه بأنه اللون الأحمر الجالب للحظ الجيد، إليكم فيما يلي نظرة سريعة على مواصفات الهاتف الجديد وسعره.

تحذير عاجل من آبل لمستخدمي آيفون.. لا تتجاهل هذا التحديث

أصدرت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل Apple ، تحديثا عاجلا لأجهزة آيفون، يعمل على إصلاح أكثر من 10 مواطن خلل أمنية تؤثر على علامتها التجارية الشهيرة للهواتف الذكية.

 

مع تخفيضات وعروض قيمة.. أسعار هواتف Galaxy S24 الجديدة من سامسونج

حطمت هواتف سلسلة سامسونج الجديدة Galaxy S24، الأرقام القياسية للطلبات المسبقة في الهند، مع تسجيل أكثر من 250 ألف طلب في الأيام الثلاثة الأولى من فتح باب الحجز المسبق، حيث كان من المفترض أن تستمر الشركة في تلقي الطلبات حتى 31 يناير، وهو تاريخ الإصدار الرسمي للهواتف الثلاثة.

 

لعبة جديدة تتصدر التريند وتحطم الأرقام القياسية.. ما هي Palworld؟

أحدثت لعبة المغامرات اليابانية Palworld، ثورة في عالم الألعاب الإلكترونية، حيث حققت نجاحا تاريخيا بعد أيام قليلة من إصدارها.

 

خصم كبير على هاتف أوبو الأسطوري Reno 11 5G

أتاحت شركة أوبو Oppo الصينية، هاتفها الجديد Reno 11 5G، للبيع في أسواق الهند بشكل رسمي، وبعد أسبوعين من إطلاقه في البلاد حصل الهاتف على تخفيض كبير في سعره.

خبر سار.. سامسونج مزايا الذكاء الاصطناعي قادمة لهذه الهواتف

قدمت سلسلة هواتف Galaxy S24 من سامسونج، مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعد بتجربة مستخدم أكثر تعزيزا، على الرغم من أن هذه الميزات تقتصر على الهواتف الجديدة، إلا أن هناك أخبارا جيدة في الوقت الحالي لأصحاب الهواتف الرائدة القديمة.

 

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