أخبار التكنولوجيا|لعبة Palworld تتصدر التريند وتحطم الأرقام القياسية.. سامسونج تجلب مزايا الذكاء الاصطناعي لهذه الهواتف

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كما ذكرنا سابقًا عندما ناقشنا نوايا موتورولا فيما يتعلق بتحديثات Android 14، سنقول ذلك مرة أخرى - هناك بعض صانعي أجهزة Android الذين يتفوقون في إصدار التحديثات (على سبيل المثال Google و Samsung) وهناك البعض الآخر مثل موتورولا و HMD Global.

مع إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في عام 2024، من الصعب معرفة أيها أفضل. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف بسعر متوسط من سامسونج، فإن الخيار الأفضل هو Galaxy A34.

يواجه مستخدمو واتساب WhatsApp، خطر فقدان النسخ الاحتياطية للدردشات، حيث سيتلقي أصحاب هواتف أندرويد المستخدمين لتطبيق المراسلة الشهير، إشعارا جديدا يخبرهم بأنه سيتعين عليهم الدفع مقابل الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية من دردشاتهم على التطبيق.

أطلقت العلامة التجارية ريدمي Redmi، التابعة لشركة شاومي، مؤخرا إصدار محدود من هاتف Redmi Note 13 Pro في الصين، والذي يتميز باللون الأحمر "Good Luck Red" المميز، والذي يتماشى مع رمزية عام التنين أو ما يعرف عنه بأنه اللون الأحمر الجالب للحظ الجيد، إليكم فيما يلي نظرة سريعة على مواصفات الهاتف الجديد وسعره.

أصدرت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل Apple ، تحديثا عاجلا لأجهزة آيفون، يعمل على إصلاح أكثر من 10 مواطن خلل أمنية تؤثر على علامتها التجارية الشهيرة للهواتف الذكية.

حطمت هواتف سلسلة سامسونج الجديدة Galaxy S24، الأرقام القياسية للطلبات المسبقة في الهند، مع تسجيل أكثر من 250 ألف طلب في الأيام الثلاثة الأولى من فتح باب الحجز المسبق، حيث كان من المفترض أن تستمر الشركة في تلقي الطلبات حتى 31 يناير، وهو تاريخ الإصدار الرسمي للهواتف الثلاثة.

أحدثت لعبة المغامرات اليابانية Palworld، ثورة في عالم الألعاب الإلكترونية، حيث حققت نجاحا تاريخيا بعد أيام قليلة من إصدارها.

أتاحت شركة أوبو Oppo الصينية، هاتفها الجديد Reno 11 5G، للبيع في أسواق الهند بشكل رسمي، وبعد أسبوعين من إطلاقه في البلاد حصل الهاتف على تخفيض كبير في سعره.

قدمت سلسلة هواتف Galaxy S24 من سامسونج، مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعد بتجربة مستخدم أكثر تعزيزا، على الرغم من أن هذه الميزات تقتصر على الهواتف الجديدة، إلا أن هناك أخبارا جيدة في الوقت الحالي لأصحاب الهواتف الرائدة القديمة.