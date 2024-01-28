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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات وزارية مرتقبة من التعليم العالي في اجتماع الأعلى للجامعات اليوم

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري اليوم، الأحد، بجامعة أسوان، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع رؤساء الجامعات.

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش في اجتماعه اليوم، عددا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالتعليم الجامعي، وعلى رأسها النظر في تقرير اللجنة المشكلة بشأن تعديل نظام التعليم المدمج.


وأضاف المصدر أنه سوف تتم مناقشة تغيير مسمى الشهادة الممنوحة للطلاب من مهنية لأكاديمية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تناول استعدادات الجامعات للفصل الدراسي الثاني.

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وأوضح أن الفصل الدراسي الثاني سيكون في موعده، والمقرر أن يكون 10 فبراير المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.

وذكر أن إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2023-2024، انطلقت أمس، السبت، بمختلف الكليات والمعاهد والجامعات، وتستمر لمدة أسبوعين.

التعليم العالي والبحث العلمي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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