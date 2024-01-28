قرارات وزارية مرتقبة من التعليم العالي في اجتماع الأعلى للجامعات اليوم

يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري اليوم، الأحد، بجامعة أسوان، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع رؤساء الجامعات.

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش في اجتماعه اليوم، عددا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالتعليم الجامعي، وعلى رأسها النظر في تقرير اللجنة المشكلة بشأن تعديل نظام التعليم المدمج.



وأضاف المصدر أنه سوف تتم مناقشة تغيير مسمى الشهادة الممنوحة للطلاب من مهنية لأكاديمية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تناول استعدادات الجامعات للفصل الدراسي الثاني.



وأوضح أن الفصل الدراسي الثاني سيكون في موعده، والمقرر أن يكون 10 فبراير المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.

وذكر أن إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2023-2024، انطلقت أمس، السبت، بمختلف الكليات والمعاهد والجامعات، وتستمر لمدة أسبوعين.