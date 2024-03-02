أولوية وأمن قومي.. الحبتور: يجب التركيز على المشروعات الزراعية في مصر

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أنه يجب التركيز في مصر على تنفيذ مشروعات الزراعة بكثرة في الفترة المقبلة.



وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب التوسع في ملف الغذاء وتنفيذ المشروعات الزراعية داخل مصر وهي أولوية الآن".

وأضاف خلف الحبتور:" الاستثمار في الزراعة أحسن فكرة وافضل من أي استثمار في أي مبنى".

وتابع خلف الحبتور :" التوترات في البحر الأحمر أثرت على سلاسل إمداد الغذاء عالميا ".

وأكمل خلف الحبتور:" الغذاء أمن قومي ويجب الاهتمام بهذا الملف في مصر كثيرا ".

