تفاصيل سداد غرامة كهربا للزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يسدد الغرامة بشكل كامل إلى نادي الزمالك، وتم تسديدها بالجنية المصري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كهربا سدد 70 مليون جنيه من غرامته بعد تدخل عدد من رجال الأعمال بالإضافة إلى سُلفة من النادي".

وأضاف أمير هشام: "يتبقى من المبلغ 7 مليون جنيه، وتم تسليم شيك إلى نادي الزمالك من اللاعب، يستحق الدفع بعد 3 أسابيع لحين الحصول على سُلفة من النادي يتم تسديدها على مدار موسم أو موسمين".