أفغانستان تعلن مقتل 8 أشخاص في ضربات باكستانية على شرق البلاد

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل 8 أشخاص في ضربات شنها الجيش الباكستاني على شرق البلاد.

وقبل أيام، ذكر الجيش الباكستاني أن مسلحين هاجموا موقعا عسكريا في شمال غرب باكستان بمركبة محملة بالمتفجرات، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الأمن.

وقال الجناح الإعلامي للجيش في بيان، إن الحادث نفذه ستة مهاجمين، دون تحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

كما أضاف البيان أن الإرهابيين صدموا الموقع بمركبة مفخخة، تلتها عدة هجمات انتحارية أدت إلى انهيار جزء من المبنى ومقتل خمسة أشخاص.

يذكر أن الحكومة الباكستانية ومسؤولين أمنيين كانوا أعلنوا أن الهجمات تزايدت في الأشهر القليلة الماضية.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الكثير منها.

ويقول مسؤولون إن المسلحين يستخدمون الأراضي الأفغانية كقاعدة لتنفيذ هجماتهم، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين باكستان وحركة طالبان الحاكمة التي تنفي أنها تسمح للمسلحين باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات.

إلى ذلك، جرت الانتخابات العامة الباكستانية في فبراير مع إجراءات أمنية مشددة.

وفي يوم الانتخابات، لاقي تسعة أشخاص حتفهم في انفجارات وقنابل يدوية وهجمات بالأسلحة النارية.