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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز: الإخوان الإرهابية درست جماعة الحشاشين.. عصام صاصا يهاجم هاني شاكر.. مصير أسعار السلع الفترة المقبلة| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

السفير حسام زكي: جامعة الدول العربية السقف الأوحد أمام التحديات بالمنطقة.. فيديو
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول العربية السقف العربي الأوحد أمام التحديات التي تشهدها المنطقة.


وائل حمدي: أكرم حسني أضاف تعليقات كوميدية في مسلسل بابا جه
قال المؤلف وائل حمدي، إنها ليست المرة الاولي له لتقديم كوميديا إجتماعية تجمع الأسرة غير مسلسل "بابا جه"، حيث كان له عدة تجارب منها "الباب في الباب" و"عالم سمسم".


عصام صاصا: أنا موجود بالشارع أكتر من ويجز.. وأرقامي عدت الهضبة ونمبر وان
كشف مطرب المهرجانات عصام صاصا أرباحه الحقيقية من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وسر تفوقه على الهضبة عمرو دياب، موضحًا سبب نجاح محمد رمضان، قائلا: “ لما أرقامي على اليوتيوب والمنصات عدت عمرو دياب ومحمد رمضان متغرتش ولكن انبسطت”.

 

محمد الباز: الإخوان الإرهابية درست جماعة الحشاشين.. وبينهما أوجه تشابه
تحدث الدكتور محمد الباز، عن جماعة الحشاشين وعلاقة جماعة الإخوان الإرهابية بها، مؤكدا: "الحشاشين هي الجماعة الأم بالنسبة للإخوان".


بعد انخفاضها.. الغرف التجارية تكشف مصير أسعار السلع الفترة المقبلة
تحدث متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مصير الأسعار خلال الفترة القادمة بعد أن شهدت استقرار خلال الفترة الماضية بسبب تدفقات الأموال عقب مشروع رأس الحكمة.


إجهاض المغتصبة حلال.. سعاد صالح تكشف مفاجأة
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الإجهاض حرام إذا تم بعد تكون الجنين في بطن أمه، معلقة "ولد الزنا لا يسقط، ويستمر، لأنه نفس إنسانية".

 


لازم يمشوا.. نجم الزمالك السابق يهاجم اتحاد الكرة
طالب تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، برحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قائلا: لازم يمشوا لأنهم لم يقدموا أي شيء للمنتخب".


بسبب وفاة والدته وأشقائه الثلاثة..‎ تامر عبد الحميد يطلب من جمهوره الدعاء
طلب تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، من جمهوره الدعاء  بالرحمة لواته وأشقائه الثلاثة المتوفين، وهم سامح وسميحة ونفيسة، قائلا "الله يرحمهم عشت معاهم أجمل أيام عمري".

 


هتغني أجيال.. ليلى عبد اللطيف: مصر تشهد اكتشافات كثيرة وثمينة الفترة المقبلة
قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّ مصر ستشهد اكتشافات كثيرة وثمينة في مصر خلال الفترة المقبلة في الذهب والغاز والبترول، "هيكتشفوا أشياء في مصر تغني أجيالا كثيرة".

 


مكنش ليه لازمة.. عصام صاصا يهاجم هاني شاكر
قال الفنان عصام صاصا: “عمري في حياتي ما روحت النقابة وشوفت هاني شاكر ولو صدفة.. وأنا كنت بروح كتير.. والفرق أما مسك أستاذ مصطفي كامل، أول شيء قام به، إنه جمعنا كلنا”.

 

صفية مصطفى أمين تكشف كواليس طلب والدها الاحتفاء بعيد الأم سنويا.. فيديو
كشف صفية مصطفى أمين، ابنة الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، كواليس طلب والدها "الاحتفاء بعيد الأم" سنويا.

وقالت: "فكرة أبي عن عيد الأم لم تنجح في أول عشر سنوات"،: "جدتي باعت كل ما تملك لمساعدة مصطفى وعلي أمين"، موضحه أن والدها وعمها رغم مساعدة جدتها السيدة رتيبة لهما في كل شيء إلا أنهم قرروا من وقتها أن يشكروا كل أم ويكون لها يوم للاحتفاء بها.
 

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