حدث ليلا| السيسي يوجه الحكومة بضرورة التعامل على توفير مخزون من السلع الحيوية.. المنتخب يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة.. جوتيريش يكشف الأوضاع الصعبة لعمال الإغاثة في غزة

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

عقار 5 طوابق.. نشوب حريق بمخزن ألعاب أطفال في سوهاج

https://www.elbalad.news/6151654

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة

https://www.elbalad.news/6151706#goog_rewarded

وزارة الصحة في غزة توجه نداء وتحذيرا عاجلين للمواطنين بشأن المساعدات الإنسانية

https://www.elbalad.news/6151758

روسيا تكشف استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية أمريكية في الحرب

https://www.elbalad.news/6151705#google_vignette

رعاة داعش.. روسيا توجه أصابع الاتهام إلى واشنطن في حادث كروكوس الإرهابي

https://www.elbalad.news/6151689

جوتيريش يكشف الأوضاع الصعبة لعمال الإغاثة في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية

https://www.elbalad.news/6151675#google_vignette

السيسي يوجه الحكومة بضرورة التعامل على توفير مخزون من السلع الحيوية

https://www.elbalad.news/6151732#google_vignette

دور مصر في مساعدة غزة.. عمل جديد من إنتاج المتحدة

https://www.elbalad.news/6151733

دعاء آخر ساعة في النصف من رمضان.. بـ8 كلمات يجبرك الله جبرا عجيبا

https://www.elbalad.news/6151737

إلهام شاهين تشيد بابنة شقيقتها بعد حلق شعرها: مش بالساهل

https://www.elbalad.news/6151678



