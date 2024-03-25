عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| السيسي يوجه الحكومة بضرورة التعامل على توفير مخزون من السلع الحيوية.. المنتخب يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة.. جوتيريش يكشف الأوضاع الصعبة لعمال الإغاثة في غزة

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

عقار 5 طوابق.. نشوب حريق بمخزن ألعاب أطفال في سوهاج

https://www.elbalad.news/6151654

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة

https://www.elbalad.news/6151706#goog_rewarded

وزارة الصحة في غزة توجه نداء وتحذيرا عاجلين للمواطنين بشأن المساعدات الإنسانية

https://www.elbalad.news/6151758

روسيا تكشف استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية أمريكية في الحرب

https://www.elbalad.news/6151705#google_vignette

رعاة داعش.. روسيا توجه أصابع الاتهام إلى واشنطن في حادث كروكوس الإرهابي

https://www.elbalad.news/6151689

جوتيريش يكشف الأوضاع الصعبة لعمال الإغاثة في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية

https://www.elbalad.news/6151675#google_vignette

السيسي يوجه الحكومة بضرورة التعامل على توفير مخزون من السلع الحيوية

https://www.elbalad.news/6151732#google_vignette

دور مصر في مساعدة غزة.. عمل جديد من إنتاج المتحدة

https://www.elbalad.news/6151733

دعاء آخر ساعة في النصف من رمضان.. بـ8 كلمات يجبرك الله جبرا عجيبا

https://www.elbalad.news/6151737

إلهام شاهين تشيد بابنة شقيقتها بعد حلق شعرها: مش بالساهل

https://www.elbalad.news/6151678


 

حدث ليلا السيسي إلهام شاهين الاحتلال الاسرائيلي غزة العدوان على غزة منتخب مصر كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

موضوعات متعلقة

رفقة ابنتها.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

سعر كيا جراند سيراتو الرسمي في مصر 2024 .. صور

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. بـ 4 كلمات فرج كربك وهمك

إعلان "دقوا الشماسي"| عائلة العندليب تتجه للقضاء.. وحقيقة استغلال أغنية "قاضي البلاج"

أبو الدهب: أتمنى عقد جلسة بين حسام حسن ومحمد صلاح

أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين

خلال 24 ساعة.. استشهاد 30 فلسطينيا في رفح بسبب القصف الإسرائيلي| بالأسماء

حبس 3 تجار في السوق الموازية لاتهامهم بغسل 50 مليون جنيه

ترشيحاتنا

بالقفطان.. هنا الزاهد تتألق بأحدث إطلالاتها في رمضان

حدث ليلا| السيسي يوجه الحكومة بضرورة التعامل على توفير مخزون من السلع الحيوية.. المنتخب يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة.. جوتيريش يكشف الأوضاع الصعبة لعمال الإغاثة في غزة

شاهد| هطول أمطار غزيرة على 7 محافظات في الممكلة العربية السعودية

صلاة تغفر الذنوب وتجلب الرزق في رمضان ويقبلها الله من غير المسلم.. فما هي؟

تامر حسني يحيي حفل مباراة النهائي بين مصر وكرواتيا

الدرهم الإماراتي بـ 12.69 جنيه.. أسعار العملات العربية في البنوك يوم الإثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج الكحة

بوت غريب.. عبير صبري تثير الجدل بملابسها من أحدث ظهور

رفقة ابنتها.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

إطلالة شتوية لافتة.. سمر يسري تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ