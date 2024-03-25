حدث ليلا| السيسي يوجه الحكومة بضرورة التعامل على توفير مخزون من السلع الحيوية.. المنتخب يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة.. جوتيريش يكشف الأوضاع الصعبة لعمال الإغاثة في غزة

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:
عقار 5 طوابق.. نشوب حريق بمخزن ألعاب أطفال في سوهاج
https://www.elbalad.news/6151654
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة
https://www.elbalad.news/6151706#goog_rewarded
وزارة الصحة في غزة توجه نداء وتحذيرا عاجلين للمواطنين بشأن المساعدات الإنسانية
https://www.elbalad.news/6151758
روسيا تكشف استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية أمريكية في الحرب
https://www.elbalad.news/6151705#google_vignette
رعاة داعش.. روسيا توجه أصابع الاتهام إلى واشنطن في حادث كروكوس الإرهابي
https://www.elbalad.news/6151689
جوتيريش يكشف الأوضاع الصعبة لعمال الإغاثة في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية
https://www.elbalad.news/6151675#google_vignette
السيسي يوجه الحكومة بضرورة التعامل على توفير مخزون من السلع الحيوية
https://www.elbalad.news/6151732#google_vignette
دور مصر في مساعدة غزة.. عمل جديد من إنتاج المتحدة
https://www.elbalad.news/6151733
دعاء آخر ساعة في النصف من رمضان.. بـ8 كلمات يجبرك الله جبرا عجيبا
https://www.elbalad.news/6151737
إلهام شاهين تشيد بابنة شقيقتها بعد حلق شعرها: مش بالساهل
https://www.elbalad.news/6151678