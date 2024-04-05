أخبار التكنولوجيا|مخاوف من ارتفاع أسعار الهواتف عالميا بسبب زلزال اليابان.. مايكروسوفت تصنع كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
موبايل موتورولا جديد بربع سعر هواتف سامسونج.. اعرف التفاصيل
هناك انخفاض ملحوظ في سعر هاتف Motorola Moto G (2023) من الفئة المتوسطة والذي تم إصداره العام الماضي، مما يجعله صفقة رائعة. لذلك إليك كل ما تريد معرفته بشأن السعر الجديد والمواصفات.
المواففة أو الحظر.. شروط واتساب الجديدة تهدد هؤلاء بحذف حساباتهم
تطالب شركة واتساب WhatsApp، مجموعة من مستخدميها الموافقة على شروط الخدمة الجديدة، والتي من شأنها أن تمنع الذين يرفضون الموافقة عليها من مواصلة استخدام الخدمة اعتبارا من 12 أبريل 2024.
مخاوف من ارتفاع أسعار الهواتف عالميا بسبب زلزال اليابان.. ايه اللي بيحصل؟
هز زلزال مدمر ضرب جزيرة تايوان أعصاب صناعة التكنولوجيا، وأثار مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إنتاج الرقائق العالمي، وعودة أزمة نقص أشباه الموصلات.
الأغلى والأقوى في العالم.. مايكروسوفت تصنع كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي
أفاد تقرير جديد، بأن شركة مايكروسوفت وOpenAI، تخططان لبناء حاسوب فائق الذكاء للتعامل مع جميع حسابات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصل تكلفته إلى 100 مليار دولار.
أرخص موبايلات شاومي بنظام HyperOS الجديد
تعمل شركة شاومي Xiaomi، حاليا على هاتف ذكي جديد يعمل بنظامها المتطور HyperOS، ضمن علامتها التجارية الفرعية ريدمي Redmi، والذي سيأتي ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة.
أضرار لن تتخيلها.. برمجيات خطيرة تهدد موبايلات أندرويد
تلقى مستخدمو هواتف أندرويد، تحذيرا بشأن جزء جديد وخطير من البرامج الخبيثة قد يسبب أضرارا خطيرة للملايين حول العالم، بعد أن حصلت مجموعة من البرامج الضارة على تحديث جديد يجعلها أشد فتاكا مما سبق وقادرة على إحداث ضررا لا يصدق.
اشتريه بدون تفكير.. أفضل 5 ميزات في موبايل سامسونج الجديد M55
كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث هواتف 5G التابعة لها، والذي سيواجه منافسة شديدة من علامات تجارية مختلفة في نفس الفئة السعرية، بفضل مواصفاته المميزة.
تستاهل فلوسك.. مقارنة بين شاومي Civi 4 Pro وموتورولا Edge 50 Pro
في سوق الهواتف الذكية المعاصرة، يقوم المستهلكون المميزون باستمرار بتقييم عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة، حيث يقدم كل جهاز مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم المختلفة.