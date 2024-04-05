أخبار التكنولوجيا|مخاوف من ارتفاع أسعار الهواتف عالميا بسبب زلزال اليابان.. مايكروسوفت تصنع كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



هناك انخفاض ملحوظ في سعر هاتف Motorola Moto G (2023) من الفئة المتوسطة والذي تم إصداره العام الماضي، مما يجعله صفقة رائعة. لذلك إليك كل ما تريد معرفته بشأن السعر الجديد والمواصفات.

تطالب شركة واتساب WhatsApp، مجموعة من مستخدميها الموافقة على شروط الخدمة الجديدة، والتي من شأنها أن تمنع الذين يرفضون الموافقة عليها من مواصلة استخدام الخدمة اعتبارا من 12 أبريل 2024.

هز زلزال مدمر ضرب جزيرة تايوان أعصاب صناعة التكنولوجيا، وأثار مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إنتاج الرقائق العالمي، وعودة أزمة نقص أشباه الموصلات.

أفاد تقرير جديد، بأن شركة مايكروسوفت وOpenAI، تخططان لبناء حاسوب فائق الذكاء للتعامل مع جميع حسابات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصل تكلفته إلى 100 مليار دولار.

تعمل شركة شاومي Xiaomi، حاليا على هاتف ذكي جديد يعمل بنظامها المتطور HyperOS، ضمن علامتها التجارية الفرعية ريدمي Redmi، والذي سيأتي ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة.

تلقى مستخدمو هواتف أندرويد، تحذيرا بشأن جزء جديد وخطير من البرامج الخبيثة قد يسبب أضرارا خطيرة للملايين حول العالم، بعد أن حصلت مجموعة من البرامج الضارة على تحديث جديد يجعلها أشد فتاكا مما سبق وقادرة على إحداث ضررا لا يصدق.

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث هواتف 5G التابعة لها، والذي سيواجه منافسة شديدة من علامات تجارية مختلفة في نفس الفئة السعرية، بفضل مواصفاته المميزة.

في سوق الهواتف الذكية المعاصرة، يقوم المستهلكون المميزون باستمرار بتقييم عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة، حيث يقدم كل جهاز مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم المختلفة.