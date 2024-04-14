توك شو| انخفاض أسعار السلع والعودة لقائمة 2023.. موعد امتحانات الثانوية العامة ومصر تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد بالمنطقة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

قال مصدر أمني مصري رفيع المستوى لـ "القاهرة الإخبارية"، إن الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى، ومصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف لوقف التصعيد بالمنطقة، في إطار سعيها للتهدئة والسلام.

احتجز فريق عمل القاهرة الإخبارية في تل أبيب أثناء تأدية مهام عمله، وتحمل القاهرة الإخبارية الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامة الفريق.

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن المنطقة العربية كانت مشتعلة خلال شهر رمضان بسبب الأوضاع في غزة، والتي تدمر منها حوالي 70% من المباني والمنازل فضلا عن نقص الغذاء وتصريحات نتنياهو الجدلية بشأن موعد الحرب على غزة.

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك مبادرة تعمل الآن بالتنسيق مع أصحاب محلات الفول والطعمية لتوفير الفول والزيت والدقيق بأسعار مخفضة، وبالتالي تنخفص أسعار سندوتشات الفول والطعمية.

أكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أنخفاض سعر طن الدقيق 2000 جنيه اليوم، سيكون له تأثير كبير على تراجع سعر رغيف الخبز السياحي في المخابز خلال الفترة المقبلة.

أكد خالد محي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، أن وفاة الفنانة كانت صادمة، مشيرا إلى أن شيرين سيف النصر لم تكن تعاني من أي مرض سوى أن ضغطها كان منخفض.

أكد مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كيلو اللحوم، انخفض 50 جنيها على مدار الفترة الماضية، وذلك بعد الأغفراج الجمركي، الذي قامت به الدولة للأعلاف.

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم الإعلان عن جدول إمتحانات الثانوية العامة، يوم 10 يونيو المقبل، على أن تبدأ المواد التي تضاف للمجموع، يوم 22 يونيو، على أن تنتهي 20 يوليو.

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أن فيديو نقل التوابيت عبر خطوط مترو الأنفاق يهدف لإثارة البلبلة، مشيرا إلى أن من قام بالترويج لهذا الفيديو استخدم الذكاء الإصطناعي بشكل سيئ.

حكى الفنان كريم عبد العزيز، أصعب المشاهد في مسلسل "الحشاشين"التي شهدتها قاعة الحكم بقلعة الموت، وأن أصعب مشهد هو وفاة إبنه لأن الصعوبة في المشهد هي أن أحاسيسه مستترة، معلقاً : بيمثل لجوه".