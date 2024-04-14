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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو| انخفاض أسعار السلع والعودة لقائمة 2023.. موعد امتحانات الثانوية العامة ومصر تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد بالمنطقة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

 

مصر تكثف اتصالاتها مع جميع الأطراف لوقف التصعيد بالمنطقة

قال مصدر أمني مصري رفيع المستوى لـ "القاهرة الإخبارية"، إن الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى، ومصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف لوقف التصعيد بالمنطقة، في إطار سعيها للتهدئة والسلام.

 

احتجاز فريق عمل القاهرة الإخبارية في تل أبيب

احتجز فريق عمل القاهرة الإخبارية في تل أبيب أثناء تأدية مهام عمله، وتحمل القاهرة الإخبارية الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامة الفريق.

 

بطائرات مسيرة| سمير فرج يكشف طريقة إيران لضرب إسرائيل

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن المنطقة العربية كانت مشتعلة خلال شهر رمضان بسبب الأوضاع في غزة، والتي تدمر منها حوالي 70% من المباني والمنازل فضلا عن نقص الغذاء وتصريحات نتنياهو الجدلية بشأن موعد الحرب على غزة.

 

ساندوتش الفول أبو 10 جنيه هيرخص..مبادرة الحكومة مع أصحاب المحلات لخفض الأسعار

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك مبادرة تعمل الآن بالتنسيق مع أصحاب محلات الفول والطعمية لتوفير الفول والزيت والدقيق بأسعار مخفضة، وبالتالي تنخفص أسعار سندوتشات الفول والطعمية.

 

اعتبارا من الإثنين.. 25% انخفاضا في سعر رغيف العيش السياحي

أكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أنخفاض سعر طن الدقيق 2000 جنيه اليوم، سيكون له تأثير كبير على تراجع سعر رغيف الخبز السياحي في المخابز خلال الفترة المقبلة.

 

فكرت في العودة للتمثيل.. تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة شيرين سيف النصر

أكد خالد محي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، أن وفاة الفنانة كانت صادمة، مشيرا إلى أن شيرين سيف النصر لم تكن تعاني من أي مرض سوى أن ضغطها كان منخفض.

 

بشرى حول أسعار اللحوم.. رئيس شعبة القصابين يكشف التفاصيل

أكد مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كيلو اللحوم، انخفض 50 جنيها على مدار الفترة الماضية، وذلك بعد الأغفراج الجمركي، الذي قامت به الدولة للأعلاف.

 

تبدأ 10 يونيو.. التعليم تكشف تفاصيل موعد وانتهاء امتحانات الثانوية العامة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم الإعلان عن جدول إمتحانات الثانوية العامة، يوم 10 يونيو المقبل، على أن تبدأ المواد التي تضاف للمجموع، يوم 22 يونيو، على أن تنتهي 20 يوليو.

 

مجدي شاكر: مشاهد نقل توابيت أثرية عبر مترو الأنفاق غير صحيح

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أن فيديو نقل التوابيت عبر خطوط مترو الأنفاق يهدف لإثارة البلبلة، مشيرا إلى أن من قام بالترويج لهذا الفيديو استخدم الذكاء الإصطناعي بشكل سيئ.

 

قلعة الموت.. كريم عبد العزيز يحكي أصعب المشاهد في "الحشاشين" |مفاجأة

حكى الفنان كريم عبد العزيز، أصعب المشاهد في مسلسل "الحشاشين"التي شهدتها قاعة الحكم بقلعة الموت، وأن  أصعب مشهد هو وفاة إبنه لأن الصعوبة في المشهد هي أن أحاسيسه مستترة، معلقاً : بيمثل لجوه".

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