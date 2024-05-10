قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

كشف المدرب الألماني، يورجن كلوب، اليوم الجمعة، عن أكبر ندم لديه في قلعة آنفيلد، قبل أيام قليلة من رحيله عن نادي ليفربول.

في تصريحاته، أوضح كلوب موقف لاعبه داروين نونيز، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي إلى أن أكبر ندم لديه هو عدم إشراك اللاعب الإنجليزي هارفي إيليوت بشكل أكبر خلال هذا الموسم.

على الرغم من أن كلوب بدأ يعتمد على إيليوت بشكل متزايد في الجولات الأخيرة، إلا أنه يشعر بالأسف على عدم منحه الفرصة الكافية في وقت سابق من الموسم.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول مباراته القادمة يوم الاثنين المقبل أمام أستون فيلا في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، في مباراة تعتبر هامة لمسار الفريق في المسابقة.