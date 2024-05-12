منال الصيفي: يوسف شاهين عوضني عن فقدان والدي

أكدت المخرجة منال الصيفي، أنه كان لدي رغبة في العمل مع المخرج الكبير يوسف شاهين، مشيرا إلى أن يوسف شاهين لا يستطيع الأحد العمل معه إلا من يفهمه ويفهم طريقة عمله.

وقالت منال الصيفي، خلال لقاء لها لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن المخرج الكبير يوسف شاهين كان يعوضني فقدان والدي، مؤكدا أن والدي كان يتقبل مني الملاحظات الفنية والإخراجية.

وتابعت المخرجة منال الصيفي، أن اللون الكوميدي أصعب القوالب الفنية بانسبة لي، مؤكدا أن الكوميديا لا بد أن تقدم في شكل بعيدا عن الإبتذال.

