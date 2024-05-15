وزير النقل يكشف تفاصيل هامة عن ميناء السخنة ومناطق لوجستية بسيناء وغيرها..فيديو

استضاف الإعلامي أحمد موسي في حلقة اليوم من برنامج علي مسئوليتي، اليوم، وزير النقل كامل الوزير، والذي كشف تفاصيل هامة عن مهام الوزارة في الفترة الأخيرة ما سوف تقدمه الوزارة في المستقبل.



كامل الوزير: لأول مرة بمصر والمنطقة العربية يدخل قطار سريع إلى ميناء السخنة



قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير قطاع النقل البحري بالكامل، حيث أن ميناء السخنة يعد ميناء محوريا ورئيسيا يقع على البحر الأحمر ويعد أهم ميناء على البحر الأحمر .



وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن ميناء السخنة له خصوصية هامة لقربه من القاهرة والسويس وارتباطه بوسائل النقل والموانئ الجافة، معقبًا: «لأول مرة في مصر والمنطقة العربية يدخل قطار سريع إلى ميناء السخنة».

كامل الوزير يكشف موعد الانتهاء من تطوير النقل النهري.. فيديو

أشاد الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالنقل النهري في مصر ومزاياه الكبيرة في قطاع النقل، قائلاً: «كان أرخص من النقل بالشاحنات ومسئولياته موزعة على عدة وزارات».



وأضاف وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوحيد المسئوليات والمهام على الجهة المسيطرة على النقل النهري وهي هيئة النقل النهري، فهي المسئولة عن الإشراف عن كل تفاصيل النقل النهري.

كامل الوزير: لم يتم إهدار أي أموال في قطاع النقل

أشاد الفريق كامل الوزير وزير النقل، بتطوير الموانئ المصرية ومساهمتها في تعظيم الأنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية، وخاصة التطورات الأخيرة التي تمت في قناة السويس.



وزير النقل: ندرس مقترحا لمنح تسهيلات لسياحة اليخوت وبدأنا تنفيذ الفكرة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على أهمية قطاع النقل البحري وسياحة اليخوت بشكل خاص، لمساهمتها في تحقيق عوائد مالية كبرى.



وأوضح وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك عوائق بيروقراطية كثيرة تواجه سياحة اليخوت،حيث كانت تستغرق الإجراءات 35 يوما، لذا تم العمل إنشاء منصة سياحة اليخوت لتسجيل موعد الزيارة وتفاصيل الرحلة.



وزير النقل: كان لابد من تطوير الموانئ المصرية بسبب اضطراب سلاسل الإمداد





أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على أهمية الموانئ التخصصية والتجارية الموجودة في مصر مثل موانئ الصيد والبترول ويعملون في نشاط واحد.



وأضاف وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تداول كل أنواع البضائع في الموانئ التجارية، ومنها برنيس وسفاجا والسخنة والأدبية والسويس والعريش وبورسعيد غرب وشرق ودمياط واسكندرية والدخيلة وجرجوب.

وزير النقل: أرصفة موانئ مصر تصل إلى 100 كيلو متر في 2030

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن تجارة الترانزيت لها أهمية كبيرة وهامة للغاية في قطاع النقل، حيث أنها تساهم في تحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة .



وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك مخططا شاملا لتطوير الموانئ المصرية، ولكن أحد المكاتب الاستشارية العالمية المكلفة بإعداد مخطط لتطوير الموانئ المصرية أكد عدم قدرة مصر علي التطوير، وأوصى في 2019 بعدم إجراء أي تطوير للموانئ المصرية.

وزير النقل: إقامة ميناء طابا على الحدود الشرقية أمن قومي

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه كان لا بد من تطوير الموانئ ليتم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.



وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لتطوير الموانئ يجب ربطها بمناطق الإنتاج سواء صناعي أو زراعي أو سياحي أو خدمي بوسائل مواصلات.



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