صدمة جديدة لـ الأهلي قبل كأس العالم للأندية.. ماذا حدث؟

تلقى النادي الأهلي، صدمة جديدة قبل كأس العالم للأندية 2025، وعقب مباراته الودية مع فريق باتشوكا المكسيكي وذلك بإصابة نجم الفريق قبل أيام من انطلاق مونديال الأندية.

جدير بالذكر أن كأس العالم للأندية 2025 تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو، في صيغة جديدة ستشهد مشاركة 32 ناديًا، على رأسهم الأهلي المصري.

مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بركلات الترجيح 5/3 أمام باتشوكا المكسيكي بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

جاء ذلك في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الإثنين على ملعب «chase» في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

تأخر المارد الأحمر بهدف في الشوط الأول وتعادل تريزيجيه للأهلي في الشوط الثاني، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بتفوق باتشوكا 5/3 ليفوز بكأس التحدي.

تفاصيل إصابة جراديشار

تعرض النادي الأهلي لأزمة جديدة بعد انتهاء مواجهته أمام باتشوكا المكسيكي، حيث اضطر مهاجم الفريق جراديشار، أحد أحدث صفقات الفريق في يناير، لمغادرة المباراة مصابًا، وهو ما أثار القلق داخل الجهاز الفني بقيادة ريفيرو.

إصابة جراديشار جاءت في توقيت حساس، حيث يستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية، وسط ضغط بدني وزمني كبير.

لم يُكشف بعد عن طبيعة الإصابة أو مدة غيابه، لكن المؤشرات الأولية تُشير إلى أنه قد يحتاج لفترة راحة، ما قد يهدد لحاقه بالمونديال، وخصوصا أول مباراة الذي من المرتقب أن يغيب عنها وسام ابو علي المنضم لمنتخب فلسطين حالياً.

الإصابات تضرب الأهلي

في سياق متصل، تعرض مدافع الأهلي ياسر إبراهيم، للإصابة، بعد ساعات من إصابة إمام عاشور.

وكشف تقرير لقناة «أون سبورت 1»، عن أن ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، تعرض لإصابة خلال تدريبات الفريق أمس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، شهد مران الأهلي في أمريكا تعرض إمام عاشور لإصابة خفيفة في العضلة الضامة وخرج من المران.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

وقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، حيث تضم مجموعته إنترميامي الأمريكي، الذي يلعب له النجم ميسي، بالإضافة إلى بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية:

الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي - المجموعة الأولى - الساعة 4 فجر يوم 15 يونيو.

الأهلي ضد بالميراس البرازيلي - المجموعة الأولى - الساعة 8 مساء 19 يونيو.

الأهلي ضد بورتو البرتغالي- المجموعة الأولى - الساعة 5 فجر 22 يونيو.