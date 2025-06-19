الوزراء: الأمور مستقرة حتى الآن وهناك تأمين للاحتياجات الدولارية.. ونائب وزير خارجية إيران: سنرد إذا انضمت أمريكا إلى حرب إسرائيل ضدنا| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:



السفير حسام زكي: الجامعة العربية باقية والنظام الإقليمي العربي ليس قابلا للاستبدال

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رفضه للأفكار التي تروج لاستبدال دور الجامعة العربية أو تجاوز النظام الإقليمي العربي القائم، مشددًا على أن "مثل هذه الطروحات لا تجد تبنيًا رسميًا من قبل الحكومات العربية، وإنما تروج لها بعض الأصوات على وسائل التواصل الاجتماعي".



إسرائيل تخطط لاستهداف باكستان بعد إيران.. نيفين مسعد تكشف مفاجأة|فيديو

قالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ضرب المفاعلات النووية في إيران يقلق المنطقة والإقليم، موضحا أن الاعتداء على الدول غير مقبول بكل الأشكال.



الوزراء: الأمور مستقرة حتى الآن.. وهناك تأمين للاحتياجات الدولارية



قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الأموال الساخنة تتأثر بأي أزمة، مضيفا ان هذا الامر لا يقلقنا وتعود الاموال الساخنة بعد هدوء الأوضاع.

أرعب إسرائيل| سمير فرج يكشف مفاجآت عن الصاروخ الإيراني فتاح 1.. فيديو

أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن صاروخ "فتاح" هو صاروخ فرط صوتي إيراني لا يُقهر، موضحًا أنه أسرع من الصوت ويبلغ سرعته الابتدائية 5 ماخ، بينما تصل سرعته خارج الغلاف الجوي إلى 15 ماخ، وهو إيراني المنشأ بالكامل.



نتنياهو: سلاح الجو يسيطر على سماء طهران

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو يسيطر على سماء طهران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



سمير فرج: تدخل أمريكي محتمل لدعم إسرائيل ضد إيران في تلك الحالة

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الولايات المتحدة قد تجد نفسها مضطرة للتدخل عسكرياً إلى جانب إسرائيل؛ في حال فشل الجيش الإسرائيلي في تدمير البرنامج النووي الإيراني.



نائب وزير خارجية إيران: سنرد إذا انضمت أمريكا إلى حرب إسرائيل ضدنا

أكد نائب وزير خارجية إيران، أن طهران سترد؛ إذا انضمت أمريكا إلى حرب إسرائيل ضدنا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



برنامج "على مسئوليتي" يتجاوز 100 مليون مشاهدة.. وأحمد موسى يشكر الجمهور

علق الإعلامي أحمد موسى على تجاوز نسبة مشاهدات البرنامج ما يقارب من مليون مشاهدة خلال الأيام الخمسة الماضية منذ اندلاع المواجهات بيت إيران وإسرائيل، قائلا: الشكر والتقدير لجمهور برنامج «على مسئوليتي» على دعمهم الكبير ومتابعتهم المكثفة لتغطية البرنامج لتطورات الحرب بين إسرائيل وإيران.

إعلام إيراني: لا صحة لحديث الإعلام الإسرائيلي عن تحديد مكان المرشد واستهدافه



أكد إعلام إيراني عن مصدر رسمي، أنه لا صحة لحديث الإعلام الإسرائيلي عن تحديد مكان المرشد واستهدافه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

منصة رقمية جديدة.. وزير الأوقاف: تحريك العقول للإبداع والابتكار واجب أصيل للخطاب الديني

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق وزارة الأوقاف المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالوزارة .