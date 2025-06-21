احذر فخ الإشاعات في موسم الامتحانات.. لا تجعل الوهم يهزّ تركيزك

في كل عام، مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، وأثناء إجرائها تظهر الإشاعات كما تظهر الأسئلة في ورقة الامتحان،
تبدأ الكثير من الإشاعات التي تنتشر عبر السوشيال ميديا مثل تسريب ورقة الامتحان، صعوبة المادة، وثالثة تدّعي أن التصحيح سوف يكون قاسي ونسبة النجاح تصبح ضعيفة وإرتفاع درجات الكليات، لكن هل توقفت لحظة لتسأل نفسك: ماذا لو كانت كل هذه الإشاعات مجرد فخ؟
حذر الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد طالب الثانوية العامة من الوقوع فى فخ الإشاعات وكيف أنها يمكن أن تدمر التركيز وكيف يحمي طالب الثانوية العامة نفسة من مثل هذه الإشاعات.
الإشاعة.. كيف تدمر تركيزك في لحظة؟
- تسرق وقتك: بدلاً من مذاكرة الفصل الأخير، تقضي ساعة على الهاتف تبحث عن تسريب الكيمياء.
- تخلق قلقًا غير مبررًا: تسمع أن الامتحان خارج المنهج، فتصاب بذعر يربك كل استعدادك، ويجعلك تستسلم لعدم المذاكرة.
- تزرع الكسل والتواكل: تصدّق أن الامتحان مسرب وتقلل من المذاكرة، ثم تصدم بالحقيقة داخل اللجنة.
- تشتت عقلك: كثرة الكلام السلبي تؤثر على ثقتك في نفسك، حتى لو كنت مستعدًا تمامًا.
الحقيقة التي لا يريد مروجو الإشاعات أن تعرفها
- أكثر من 99٪ من إشاعات الامتحانات كاذبة، وقد تم الترويج لها في الأعوام الماضية وثبت زيفها.
- الجهات التعليمية حريصة جدًا على سرية الامتحانات، ومعظم ما يقال قبلها يكون مجرد توقعات أو تسريبات وهمية تروّجها صفحات مجهولة تبحث عن التفاعل، وليس المعلومة.
كيف تحمي نفسك من فخ الإشاعة؟
- اعتمد على مصادر رسمية فقط: تابع أخبار وزارة التربية والتعليم أو المدرسة، ولا تلتفت لصفحات السوشيال ميديا غير الموثوقة.
- أغلق باب القلق المجاني: لا تدخل في نقاشات حول صعوبة الامتحان أو شكل الأسئلة، وركّز على ما بين يديك.
- كوّن دائرة دعم إيجابية: تواصل مع زملاء يدعمونك ويشاركونك الحافز لا التوتر.
- خطط وذاكر بثبات: لا تتأثر بالمفاجآت. الدراسة المنتظمة أقوى من أي تسريب مزعوم.
- ثق بنفسك: أنت من يحدد نتيجتك، لا إشاعة ولا تعليق سلبي.