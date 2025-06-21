احذر فخ الإشاعات في موسم الامتحانات.. لا تجعل الوهم يهزّ تركيزك

في كل عام، مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، وأثناء إجرائها تظهر الإشاعات كما تظهر الأسئلة في ورقة الامتحان،

تبدأ الكثير من الإشاعات التي تنتشر عبر السوشيال ميديا مثل تسريب ورقة الامتحان، صعوبة المادة، وثالثة تدّعي أن التصحيح سوف يكون قاسي ونسبة النجاح تصبح ضعيفة وإرتفاع درجات الكليات، لكن هل توقفت لحظة لتسأل نفسك: ماذا لو كانت كل هذه الإشاعات مجرد فخ؟

حذر الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد طالب الثانوية العامة من الوقوع فى فخ الإشاعات وكيف أنها يمكن أن تدمر التركيز وكيف يحمي طالب الثانوية العامة نفسة من مثل هذه الإشاعات.

الإشاعة.. كيف تدمر تركيزك في لحظة؟

احذر فخ الإشاعات في موسم الامتحانات.. لا تجعل وهمهم يهزّ تركيزك!

تسرق وقتك: بدلاً من مذاكرة الفصل الأخير، تقضي ساعة على الهاتف تبحث عن تسريب الكيمياء.

تخلق قلقًا غير مبررًا: تسمع أن الامتحان خارج المنهج، فتصاب بذعر يربك كل استعدادك، ويجعلك تستسلم لعدم المذاكرة.

تزرع الكسل والتواكل: تصدّق أن الامتحان مسرب وتقلل من المذاكرة، ثم تصدم بالحقيقة داخل اللجنة.

تشتت عقلك: كثرة الكلام السلبي تؤثر على ثقتك في نفسك، حتى لو كنت مستعدًا تمامًا.

الحقيقة التي لا يريد مروجو الإشاعات أن تعرفها

احذر فخ الإشاعات في موسم الامتحانات.. لا تجعل وهمهم يهزّ تركيزك!

أكثر من 99٪ من إشاعات الامتحانات كاذبة، وقد تم الترويج لها في الأعوام الماضية وثبت زيفها.

الجهات التعليمية حريصة جدًا على سرية الامتحانات، ومعظم ما يقال قبلها يكون مجرد توقعات أو تسريبات وهمية تروّجها صفحات مجهولة تبحث عن التفاعل، وليس المعلومة.

كيف تحمي نفسك من فخ الإشاعة؟

احذر فخ الإشاعات في موسم الامتحانات.. لا تجعل وهمهم يهزّ تركيزك!