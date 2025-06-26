أخبار التوك شو: إيران تقر قانونًا لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والأرصاد: أعلى درجات حرارة تسجلها مصر منذ بداية الصيف اليوم

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



خامنئي: المواقع بالكامل في إسرائيل كانت تحت مرمى صواريخنا

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن المواقع العسكرية وغير العسكرية في إسرائيل كانت تحت مرمى صواريخنا، وأن أي اعتداء على إيران سوف يكون له ثمن مكلف للغاية.



الجيش الإيراني: استهداف المراكز العسكرية والاستراتيجية والبحثية لإسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن رئيس أركان الجيش الإيراني صرح بأن القوات الإيرانية استهدفت مراكز عسكرية واستراتيجية وبحثية تابعة لإسرائيل، في ما وصفه بأنه رد على تحركات إسرائيلية معادية.



إيران تقر قانونًا لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، أن المجلس وافق رسميًا على مشروع قانون برلماني ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



إيران: خسائر إسرائيل في الحرب كانت كبيرة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس أركان الجيش الإيراني، قال إن طهران فرضت إرادتها على الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب الأخيرة.



متخصص في الشأن الإسرائيلي: ترامب يملك خطة واضحة لإنقاذ نتنياهو

قال محمد الليثي، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "خوض معارك من أجل بقاء إسرائيل" تعكس محاولة واضحة لإنقاذ نتنياهو، مشيرًا إلى أن ترامب يسعى لتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي كبطل في مواجهة التحديات، سواء في غزة أو إيران، لتأمين مستقبله السياسي.



محافظ مطروح: العلمين الجديدة مقصد سياحي متكامل.. وخطط لتحسين جودة الحياة

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن مدينة العلمين الجديدة تحولت إلى مقصد سياحي متميز على ساحل البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنها تضم أنشطة سياحية ورياضية متنوعة، من بينها رياضات السيارات والتجديف، مما يعزز مكانتها كمدينة جاذبة على مدار العام.



ترامب يخطط لتسمية خليفة رئيس الاحتياطي الفيدرالي مبكرا

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا يفيد بأن صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي الإعلان عن خليفة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول قبل 11 شهرًا من انتهاء ولايته، في محاولة لإضعاف سلطة الأخير والتأثير على السياسة النقدية.



الأرصاد: أعلى درجات حرارة تسجلها مصر منذ بداية الصيف اليوم

صرحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 يشهد أعلى درجات حرارة سجلتها البلاد هذا الصيف حتى الآن، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.



سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



أبو العينين: مصر بوابة إفريقيا والشرق الأوسط أمام الصناعات الخضراء

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر تمثل منصة استثمارية وتصديرية عالمية بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الواسعة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفتح ذراعيها لشراكات اقتصادية قوية مع العالم، خاصة مع الصين، من أجل بناء مستقبل صناعي متطور ومزدهر.