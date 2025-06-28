قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحولت أحلامهن لفاجعة كبرى.. اتحاد العمال ينعي شهيدات لقمة العيش
مدبولي: مصر ستصبح مركز إقليمي لصناعة الأجهزة المنزلية بالشرق الأوسط وإفريقيا
الطريق الإقليمي قتـ.ل حلم "تقى".. طالبة الإعدادية خرجت على لقمة العيش عادت في نعش.. الأم : زغرطت في الجنازة| فيديو
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة صناعية بافتتاح أول مصنع لـ "بوش" الألمانية
تراجع أسعار الحديد اليوم السبت 28-6-2025
نجوم فى المحاكم.. أحمد السقا ومها الصغير أبرزهم
لازم تتعلم إزاي تقع.. مدحت شلبي يوجه نصائح مهمة لـ إمام عاشور
نقيب المعلمين يعلن ضخ دماء جديدة وتصعيد الشباب بمنظومة العمل النقابي
مدبولي يصل العاشر من رمضان لافتتاح مصنع أدوات منزلية وشركة تسوق
وظائف وزارة المالية 2025.. فرص قيادية شاغرة في الإدارات العليا
ريبيرو يوافق على رحيل لاعب الأهلي
ترسانة أسلحة.. مقـ تل عنصريين شديدي الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

باحث: "30 يونيو" ثورة مصرية أنقذت الإقليم من التنظيمات المتطرفة

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
ياسمين القصاص

في ظل ما شهدته المنطقة من اضطرابات وصعود للجماعات المتطرفة، برزت ثورة 30 يونيو في مصر كحدث مفصلي أعاد تشكيل المشهد الأمني والسياسي داخليا وإقليميا. 

في هذا الصدد، سلط الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، منير أديب، الضوء على الدور الحاسم الذي لعبته الدولة المصرية، بمؤسساتها المختلفة، في التصدي لتنظيم الإخوان ومخططاته، التي لم تكن تستهدف مصر وحدها، بل كانت تهدد الأمن القومي العربي بأسره.

وقال منير أديب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الدولة ممثلة في القوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة حينها، نجحت في الوقوف أمام تمدد وخطر الإخوان، ما قبل 30 يونيو، والشعب المصري نجح في الإلتحام مع هذه المؤسسات، حيث أنهم نجحوا في إزاحة الإخوان من على رأس السلطة. 

وأضاف أديب - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية استطاعت أن تقف أمام التنظيم، وقت ما كان يهدد التنظيم أمن البلاد عبر تنفيذ عمليات إرهابية، الهجف منها إسقاط الدولة والمؤسسات داخل هذه الدولة. 

منير أديب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية

وأشار أديب: هنا استردت الدولة والمؤسسات والشعب جميع ما اختطف منها على يد هذا التنظيم، وهنا كانت المواجهة على "بعدين رئيسين":

 - مواجهة التنظيم وتفكيك هذا التنظيم

 - مواجهة الخطر الذي يمثله هذا التنظيم على مر السنوان، وما قبل 2013 وأيضا بعدها، فضلا عن تفكيك الجماعات المؤسسة للتنظيم. 

ما حدث من قبل الدولة ومؤسساتها ربما حافظ على الأمن القومي للبلاد وأيضا الأمن القومي العربي، لأن خطر الإخوان كان لا يقتصر فقط القاهرة ولكن جميع الدولة العربية، وهذه الثورة تعد ثورة مصرية ولكنها حمت المنطقة بأكملها من خطر التنظيم. 

جدير بالذكر، أن ما قامت به الدولة المصرية لم يكن مجرد تحرك داخلي لحماية مؤسساتها من الانهيار، بل خطوة استراتيجية حمت المنطقة بأكملها من خطر التنظيمات المتطرفة، لقد مثلت ثورة 30 يونيو نموذجا للتلاحم الشعبي مع مؤسسات الدولة في مواجهة مشروع كان يمكن أن يغيّر خريطة الشرق الأوسط.

في السياق نفسه، وفي أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، التي شهدت خروج ملايين المصريين للمطالبة بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، دخلت البلاد مرحلة شديدة التوتر شهدت موجة غير مسبوقة من العنف الطائفي.

واستهدفت هذه الاعتداءات عشرات الكنائس والمنشآت المسيحية، لا سيما في محافظات صعيد مصر وبعض المناطق الكبرى، حيث بلغت ذروتها في شهر أغسطس من العام نفسه، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كما استخدمت الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها المنتمين للإخوان، ورقة الطائفية كأداة للضغط السياسي والانتقام، فوجهت هجماتها صوب الكنائس والأديرة والممتلكات الخاصة بالأقباط، في محاولة لإثارة الفوضى وإشعال الفتنة الداخلية.

ووفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية، تم تسجيل الاعتداء على ما لا يقل عن 80 منشأة كنيسة خلال تلك الفترة، من بينها نحو 45 كنيسة أحرقت بالكامل، في حين تعرضت أكثر من 20 كنيسة للتخريب الجزئي أو أعمال النهب.

ولم تسلم منازل رجال الدين المسيحي، ولا المدارس أو المؤسسات الخدمية التابعة للكنائس من هذا الهجوم. وقد وثقت هذه الأحداث منظمات مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى بيانات رسمية صادرة عن الكنيسة الأرثوذكسية.

المنيا في صدارة المشهد  

وجاءت محافظة المنيا في مقدمة المحافظات المتضررة، حيث تم حرق أو تدمير أكثر من 22 كنيسة ومبنى كنسي، تلتها محافظات أخرى مثل الفيوم، سوهاج، أسيوط، القاهرة، والإسكندرية.

كما طالت الاعتداءات الجمعيات الخيرية القبطية والمدارس الكنسية، حيث أُحرقت أو أُغلقت أكثر من 10 مؤسسات تعليمية وخدمية في هجمات كانت ممنهجة ومتعمدة.

ترميم ما أفسده الإرهاب

وردا على تلك الاعتداءات، أطلقت الدولة المصرية- حينها خطة وطنية شاملة لإعادة ترميم الكنائس المتضررة، بإشراف مباشر من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفقا للتقديرات الرسمية، تم بالفعل ترميم أكثر من 50 كنيسة بحلول عام 2018، في حين لا تزال بعض الكنائس الأخرى قيد الترميم أو الإعمار ضمن المرحلة الثانية من الخطة.

ثورة 30 يونيو 30 يونيو الدولة المصرية الإخوان الأمن القومي العربي الشعب المصري الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

الإيجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

علاج عدم الخشوع في الصلاة

علاج عدم الخشوع في الصلاة.. الإفتاء تنصح بـ 4 خطوات

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

الزراعة: تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة لضمان توفير الغذاء

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولويات الدولة

نقيب المهندسين ومحافظ مطروح

هدية ثمينة من نقيب المهندسين لأعضاء الجمعية العمومية.. ما هي؟

بالصور

إحتفالاً باليوم العالمي.. الشرقية تشهد انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم

الشرقية
الشرقية
الشرقية

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟
ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟
ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تبرعك ينقذهم ويحميك .. فوائد مذهلة للتبرع بالدم واحذر هذه الحالات

ما لا تعرفه عن التبرع بالدم من فوائد وأضرار
ما لا تعرفه عن التبرع بالدم من فوائد وأضرار
ما لا تعرفه عن التبرع بالدم من فوائد وأضرار

دراسة تكشف فائدة جديدة غير متوقعة لفيتامين "سي"

كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟

فيديو

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد