بتصميم الكروس أوفر.. بروتون تكشف عن X50 الرياضية

كشفت بروتون عن السيارة الجديدة صاحبة اللقب X50، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية "كروس اوفر"، ومن النظرة الأولى تجد هناك حالة كبيرة من التشابه بينها وبين السيارة الشهيرة جيلي كولراي، ولكن ببعض التغييرات.

القدرات الفنية للسيارة بروتون X50

تعتمد السيارة بروتون X50 على محرك تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تعتمد من الناحية الفنية على تقنية الجر الأمامي للعجلات، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الاداء.

بروتون X50

تجهيزات السيارة بروتون X50

تضم السيارة بروتون X50 عددا من التجهيزات مثل، شاشة عدادات قياسها 8.8 بوصة، وشاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط قياسها 14.6 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، شاحن لاسلكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء.

بروتون X50

وتحتوي السيارة بروتون X50 على نوافذ كهربائية، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، بالإضافة إلى إضاءة LED، سبويلر خلفي أنيق مثبت أعلى ناحية الزجاج، مع مصابيح حادة الشكل، شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

بروتون X50

وتأتي السيارة بروتون X50 بفتحة سقف زجاجية، مكيف هواء خلفي، إضاءة داخلية، وبالطبع تمتلك السيارة نظام خاص بالحماية يتضمن وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق وبنظام EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، ومثبت سرعة، ومرايا جانبية كهربائية، حساسات حركة، وكاميرا للمتابعة.