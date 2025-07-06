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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود شركة التعمير للصيانة بمساكن الفيروز

بهنساوي: يوجه بتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة النظافة لتحسين مستوى الرؤية البصرية
بهنساوي: يوجه بتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة النظافة لتحسين مستوى الرؤية البصرية
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، جهود شركة التعمير للصيانة من خلال التنسيق مع مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة المهندس تامر الشحات، وذلك بتواجد عمال النظافة بمساكن الفيروز، والقيام بأعمال النظافة من كنس ورفع المخلفات.

جاء ذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لقطاعات المدينة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي تقديره الكبير لدور العاملين بمنظومة النظافة العامة الذين يؤدون مهامهم بإخلاص وتفانٍ في جميع الظروف، مشيراً إلى أن جهودهم تعد عنصراً أساسياً في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بورفؤاد 

وأوضح أن الجهود المتواصلة التي يبذلها العاملون في قطاع النظافة تتكامل مع مشروعات التنمية والخدمات التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين.

بهنساوي يوجه بتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة النظافة لتحسين مستوى الرؤية البصرية

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة تكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات، والقضاء على تجمعات القمامة العشوائية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.

مضيفاً أن خطة المدينة تشمل تطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لتحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة بالمدينة.

وقال الدكتور إسلام بهنساوي إنه سيشن جولات مفاجئة على الشوارع لمتابعة سير أعمال النظافة بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار حرصه على ضمان تطبيق الخطة الموضوعة للارتقاء بمنظومة النظافة في المدينة.

وأضاف أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الجولات، مؤكدًا أنه لن يقبل أي تقصير في هذا الملف الذي يمس صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد التزام المدينة القوي بتحسين البيئة العامة في أنحاء المدينة وأن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة، مطالبا جميع المواطنين بالتعاون مع المدينة والشركة للحفاظ على نظافة شوارعهم وبيئتهم.

بورسعيد بورفؤاد الفيروز التعمير و الاسكان النظافة العامة

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