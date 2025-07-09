توك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. والصحة بغزة تطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود إلى المستشفيات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 9-7- 2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3960 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4620 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5280 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36960 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 9-7-2025.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 9-7-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.76 جنيه للبيع و49.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.36 جنيه للبيع، و58.19 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 67.56 جنيه للبيع، و67.37 جنيه للشراء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 9-7- 2025.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى والصغرى

القاهرة 36 25

بورسعيد 32 25

الإسكندرية 31 22

مطروح 30 21

شلاتين 38 27

حلايب 35 28

أسوان 42 28

وفي بعض الدول العربية

الرياض 43 28

أبو ظبي 40 29

طرابلس 33 26

الجزائر 29 23

في 5 محافظات.. التنمية المحلية تشن حملات لمواجهة المخالفات في المحليات

قال أحمد أبو المحاسن، مسئول ملف المحليات في جريدة "الدستور"، إن وزارة التنمية المحلية أطلقت مؤخرًا حملة رقابية موسعة عبر قطاع التفتيش والرقابة، شملت خمس محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والغربية، والقليوبية، وبورسعيد، أسفرت عن إحالة 21 ملفًا للنيابات المختصة بعد فحص 32 شكوى من المواطنين.

وأضاف أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة التنمية المحلية بدعم قطاع التفتيش والرقابة وزيادة أعداد العاملين به.

وأوضح أن القطاع بات يلعب دورًا كبيرًا في مراجعة أداء الإدارات المختلفة، خاصة الإدارات الهندسية، مشيرًا إلى أن التقرير الأخير الذي تلقته الوزيرة عن شهر يونيو كان صادمًا وأوضح بجلاء حجم المخالفات.

وذكر أبو المحاسن أن طبيعة المخالفات التي كشفتها الحملة تضمنت كسبًا غير مشروع، ومخالفات إدارية، وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فضلًا عن إصدار رخص غير قانونية.

قرطاج يتألق مجددًا في دورته الـ59.. عودة كبار النجوم وتكريم لفلسطين

تستعد تونس لانطلاق فعاليات الدورة الـ59 من مهرجان قرطاج الدولي، الذي يُعد من أعرق التظاهرات الثقافية في المنطقة العربية، حيث يُفتتح في منتصف يوليو ويتواصل حتى 11 أغسطس، وسط أجواء حماسية وانتظار جماهيري واسع.

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وقد تم الإعلان مساء أمس، الثلاثاء، عن أبرز ملامح هذه الدورة التي تراعي تنوّع الأذواق وتجمع بين الفن المحلي والعربي والعالمي.

عودة صوفية صادق ولطيفة إلى الركح التونسي

تشهد هذه الدورة عودة قوية للفنانة التونسية صوفية صادق، التي ستحيي سهرتين، إحداهما مخصصة للاحتفال بعيد المرأة التونسية في 13 أغسطس.

كما تحيي الفنانة لطيفة التونسية حفلاً مميزًا يوم 25 يوليو، احتفالًا بعيد الجمهورية.

أما ختام المهرجان، فسيكون مع النجمة الإماراتية أحلام في ليلة واعدة ينتظرها جمهور قرطاج بشغف.

نجوى كرم ونانسي عجرم تعودان إلى قرطاج بعد غياب

من أبرز مفاجآت الدورة الـ59، عودة الفنانتين اللبنانيتين نجوى كرم ونانسي عجرم إلى ركح قرطاج بعد غياب طويل، في عروض يُتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير.

المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي شرط أساسي لأي خريج.. فيديو

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن مجرد الحصول على شهادة في الإعلام لا يكفي للنجاح في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الإعلامي الناجح لا بد أن يتمتع بقبول شخصي وكاريزما وسرعة بديهة، بالإضافة إلى قدرة عالية على إدارة الحوار.

وقال شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي باتت من المتطلبات الأساسية لأي خريج، بغض النظر عن تخصصه الأكاديمي.

وأضاف: "سوق العمل لا يكتفي اليوم بالشهادة، بل يطلب خريجين يمتلكون مهارات متقدمة، مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن كفاءة الخريج لا تعتمد فقط على اسم الكلية أو التخصص، بل على ما يكتسبه من دورات وخبرات ومهارات عملية خلال دراسته.

ولفت إلى أن خريج كلية الألسن، على سبيل المثال، لن يكون مؤهلاً للعمل إن اكتفى بالمحتوى النظري فقط، دون دعم ذلك بكورسات تقوية ومهارات لغوية إضافية.

المستشار الألماني يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

أكد المستشار الألماني استمرارية الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، في وقتٍ حرج تتصاعد فيه الهجمات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

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روسيا تشن هجومًا جديدًا على أوكرانيا

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية شنت هجومًا واسعًا باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، واصفةً الهجوم بأنه الأوسع منذ 3 سنوات.

الهجوم أسفر عن تصعيد كبير في مناطق عدة داخل أوكرانيا، بما في ذلك مناطق بعيدة عن خط الجبهة.

سلاح الجو الأوكراني يواجه الهجوم

وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن الهجوم شمل إطلاق 728 طائرة مسيّرة و13 صاروخًا.

ومع ذلك، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من اعتراض 711 مسيّرة، وتدمير ما لا يقل عن 7 صواريخ، ما ساهم في تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

أمريكا وروسيا والصين.. استطلاع يكشف الدول الأكثر تهديدا لجيرانها

عرضت “القاهرة الإخبارية” استطلاعا جديدا تم إجراؤه داخل 25 دولة حول العالم، عن أن الصين وأمريكا وروسيا، هم الدول الأكثر تهديدًا لجيرانهم، وينظر إليهم على أنهم خطر كبير بالنسبة لهم.

وشمل الاستطلاع الذي نشرته مؤسسة بيو للأبحاث، حوالي 30 ألف شخص، وأظهر أن الكنديين باتوا يعتبرون الولايات المتحدة الأمريكية التهديد الأعظم لبلادهم، وذلك بعد سؤالهم عن نظرتهم إلى أمريكا تحت قيادة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

أمريكا الخطر الأكبر

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تبين أن 59% من الكنديين ينظرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها خطرًا كبيرًا، إلا أنه في السياق ذاته قال أكثر من نصف المشاركين الكنديين، إنهم على الرغم من ذلك ما زالوا يعتبرون أمريكا حليفتهم.

وأرجع المشاركون السبب في اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية تهديدًا عظيمًا، إلى السياسة الخارجية غير التقليدية التي ينتهجها ترامب ضدهم والتي أثارت استياء الكنديين، حيث فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم منها، بحجة مواجهة تهريب مخدر الفنتانيل على الحدود الشمالية.

الصحة بغزة تطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود إلى المستشفيات

عرضت “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الصحة بغزة، قالت: “نعاني عجزا مائيا بنسبة 90%، والاحـ ـتلال يمنع الوقود عن محطات تحلية المياه في القطاع، ونحن أمام وضع خطير وغير مسبوق في الساعات المقبلة”.

وأضافت وزارة الصحة بغزة: “الوضع الصحي في القطاع خرج عن السيطرة، وأن مرضى مجمع الشفاء سيكون مصيرهم الموت إذا توقفت المولدات الكهربائية، ونعاني عجزا مائيا بنسبة 90%”.

نتنياهو من واشنطن: ماضون حتى هزيمة حماس بالكامل

كشفت “القاهرة الإخبارية”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا، قال إن إسرائيل عازمة على تحقيق جميع أهداف عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم، الأربعاء: "نحن عازمون على تحقيق أهدافنا من الحرب في غزة، إطلاق سراح جميع محتجزينا، والقضاء على قدرات حركة حماس العسكرية والحكومية، وبالطبع، ضمان ألا تُشكّل غزة تهديدًا لإسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "هذا يعني أنه لن يكون هناك حماس، يجب فهم هذا. هذا ليس مجرد كلام نقوله، ولن يكون، هذا يستلزم استراتيجية محددة، لن أفصلها هنا، هذا يستلزم جهودًا، بعضها مؤلم، وبعضها سيكون مؤلمًا جدًا لحماس، لكن النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع محتجزينا، وهزيمة حماس وتفكيكها، لن تُشكل غزة بعد الآن تهديدًا لإسرائيل، ولم نُنهِ العمل بعد".