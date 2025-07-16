مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.. طريقة عمل مثلثات الدجاج

وصفة سهلة وسريعة طريقة عمل مثلثات الدجاج، والتي تعتبر واحدة من أنجح المقبلات على مائدتك، سواء في العزومات أو وجبات الأطفال.

وقدّمت الشيف نادية السيد طريقة مثلثات الدجاج، وهي الوصفة تميزت بقرمشة مثالية وطعم غني بفضل مزج مكونات بسيطة، وفيما يلي خطوات تحضيرها..

طريقة عمل مثلثات الدجاج



طريقة عمل مثلثات الدجاج

المكونات:

صدور دجاج مفرومة أو مقطعة صغير

بصلة مفرومة ناعم

بصل أخضر (اختياري لإضافة نكهة مميزة)

بهارات: ملح، فلفل، بابريكا، ثوم بودرة

جبنة مبشورة (شيدر أو بارميزان) حسب الرغبة

زيت للقلي

عجينة فطائر أو بيتزا جاهزة

طريقة عمل مثلثات الدجاج

طريقة التحضير:

ـ لتحضير الحشوة: يتم خلط الدجاج مع البصل والبهارات والجبنة حتى تتجانس المكونات.

ـ لتجهيز العجينة: تُفرد العجينة وتُقطع إلى مربعات صغيرة.

ـ الحشو والتشكيل: تُوضع ملعقة من الحشوة في كل مربع ويتم طيّه على شكل مثلث.

ـ تُقلى المثلثات في زيت متوسط الحرارة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا وتصبح مقرمشة.

ـ تُقدّم ساخنة مع صوصات جانبية مثل الكاتشب أو صوص الثومية أو المايونيز.

طريقة عمل مثلثات الدجاج

نصيحة الشيف نادية لتحضير مثلثات الدجاج

احرصي على أن تكون العجينة رقيقة حتى تحصلي على قرمشة ذهبية، وابتعدي عن الزيت البارد حتى لا تتشرّب المثلثات الدهون.