محافظ الغربية يبحث مع “المصرية للاتصالات” آليات تطوير الخدمة وتحسين استجابة الدعم الفني

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات، لمناقشة سبل تطوير خدمات الاتصالات وتوسيع نطاق التغطية، إلى جانب تعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم، في إطار حرص محافظة الغربية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود محافظ الغربية

جاء الاجتماع بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد السيد مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس حازم الديب مدير إدارة الدعم الفني بالشركة، حيث تم استعراض مستوى الخدمات في عدد من المراكز والمدن، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق الدعم الفني ميدانيًا، وأسباب تأخر بعض التدخلات في حالات الأعطال الفردية أو الجماعية.

وخلال اللقاء، شدد محافظ الغربية على أن خدمة المواطن تأتي في صدارة الأولويات، مؤكدًا أن ملف الاتصالات أحد ركائز الحياة اليومية والاقتصادية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وقال: “نسعى لتقديم خدمة مستقرة وآمنة وسريعة في كل قرى ومدن الغربية، ولن نقبل بتكرار شكاوى الأعطال أو ضعف الاستجابة الفنية في أي موقع”، موجّهًا بتعزيز التعاون بين أجهزة المحافظة وفروع الشركة لضمان سرعة الانتقال ومعالجة أي بلاغ في حينه.

وأضاف المحافظ أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى متابعة أداء الخدمات الحيوية بشكل مباشر، وقياس مدى رضا المواطن عنها، لافتًا إلى أن محافظة الغربية مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة على كافة المستويات.

حل مشكلات المواطنين

من جانبه، أكد المهندس محمد السيد أن الشركة تعمل على رفع كفاءة الشبكات في مختلف المناطق، وتوسيع السعات التشغيلية، بالتوازي مع تحديث البنية التحتية وخطط الإحلال، مشيرًا إلى أن التنسيق مع المحافظة يُسهم بشكل فعّال في التغلب على المعوقات الميدانية، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

تحسين خدمات المواطنين

وفي ختام اللقاء وجهه المحافظ بضرورة مراجعة إجراءات السلامة والحماية المدنية داخل السنترالات ومواقع العمل التابعة للشركة، في ضوء ما تمثله خدمات الاتصالات من أهمية بالغة في عصرنا الرقمي. وشدد محافظ الغربية على أهمية وجود خطة استباقية شاملة، تشمل أعمال الصيانة الدورية، والتأكد من كفاءة أنظمة مكافحة الحريق وتجهيزات الأمان، حفاظًا على سلامة العاملين والمعدات، وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع أو تأثر – لا قدّر الله – بأي طارئ مفاجئ.