3 أعراض خطيرة تشير للجفاف عند الأطفال

يحدث الجفاف عندما يكون هناك فقدان كبير لمياه الجسم ، وبكميات متفاوتة، من الإلكتروليتات .

تشمل الأعراض العطش، وقلة النشاط، وجفاف الشفاه/الفم، وقلة التبول.

يمكن أن يشكل الجفاف الشديد تهديدًا للحياة.

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم كمية من الماء تفوق ما يستهلكه، كما يفقد الجسم أيضًا مواد تُسمى الإلكتروليتات . الإلكتروليتات هي معادن موجودة في مجرى الدم وداخل الخلايا، وهي ضرورية للحياة، ومن أمثلة الإلكتروليتات الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والبيكربونات

أعراض الجفاف عند الاطفال

يحتاج الأطفال المصابون بالجفاف إلى رعاية طبية على الفور إذا

البقعة الناعمة على رؤوسهم غائرة.

عيونهم غائرة.

ليس لديهم دموع عندما يبكون.

أفواههم جافة.

إنهم لا ينتجون كمية كبيرة من البول.

لقد انخفض مستوى اليقظة لديهم وأصبحوا غير نشطين (خاملين).

عادةً ما يُسبب الجفاف الخفيف إلى المتوسط جفافًا في الفم والشفتين وزيادةً في العطش، وقد يتبول الأطفال بمعدل أقل، قد يصبحون أقل تفاعلًا أو ميلًا للعب.

يؤدي الجفاف الشديد إلى شعور الأطفال بالنعاس أو الخمول، مما يستدعي تقييمهم طبيًا أو نقلهم إلى المستشفى أو عيادة الرعاية العاجلة فورًا.

أحيانًا، يؤدي الجفاف الشديد إلى انخفاض أو ارتفاع غير طبيعي في تركيز الأملاح في الدم، قد يؤدي هذا التغير في تركيز الأملاح إلى تفاقم أعراض الجفاف، وقد يؤدي إلى تفاقم الخمول، في الحالات الشديدة، قد يُصاب الطفل بنوبات صرع أو غيبوبة أو تلف في الدماغ. قد يكون الجفاف الشديد مميتًا.

المصدر Cleveland clinic