Xiaomi Pad Mini.. جهاز لوحي فاخر بحجم صغير يستعد للإطلاق عالميًا

تختبر Xiaomi دخول فئة الأجهزة اللوحية الفاخرة الصغيرة مع Pad Mini، وهو نسخة معاد تسويقها من Redmi K Pad داخل الأسواق الدولية.

يعتبر هذا الجهاز الذي تم رصده من خلال مرات متعددة في قاعدة بيانات IMDA وTDRA هو أول جهاز ضمن فئته متوقع أن ينافس iPad mini 7 في الخريف القادم .

المواصفات التقنية القويّة

معالج MediaTek Dimensity 9400+ القوي موضوع تحت الغطاء، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 GB LPDDR5X وتخزين داخلي حتى 1 TB UFS 4.0.

يأتي مزودًا بشاشة LCD قياس 8.8 بوصة، توفر دقة 3K ومعدل تحديث مذهل 165 Hz، إضافة لصوت ستيريو Dolby Atmos، وبطارية بسعة 7,500 mAh مع شحن سريع بسرعة 67 واط .

تصميم ذكي وتجربة استخدام مرنة

يُغطّى إطار الجهاز كله بمعدن أنيق، ويوفّر قضيب HyperOS 2 المبني على Android 15.

يحتوي على منفذين USB‑C، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED وأمامية 8 ميجابكسل. يُتوقّع أن يصل إلى الأسواق غير الصينية في الربع الثالث من 2025، وربما يتزامن الإعلان مع سلسلة Xiaomi 15T Pro .

هل سيحدث نقلة في السوق العالمية؟

يُمثّل Pad Mini أول جهاز “Compact flagship” من شاومي بحجم قريب من iPad mini، يجمع بين الأداء القوي والمحمولية العالية. إن تم تسعيره بأسلوب تنافسي، فقد يُحدث ضجة في سوق الأجهزة اللوحية الصغيرة التي تهيمن عليها Apple منذ سنوات .

في الختام

يظهر الهاتف Xiaomi Pad Mini كتهديد نوعي جدير بالمتابعة، حيث يوائم بين أداء هواتف الفئة العليا وحجم يسهل حمله. مع شاشة OLED سريعة الاستجابة، بحجم 8.8 بوصة، ومعالج قوي، وسعة تخزين ضخمة، يجسد تحولًا مهمًا في تفكير Xiaomi نحو الأجهزة الصغيرة الفاخرة.

بمجرد تفعيل التخطيط العالمي وتحديد السعر، سيبدأ هذا الجهاز رحلة جديدة نحو احتلال سوق الأجهزة اللوحية المحمولة والمتميزة.