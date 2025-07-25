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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مؤتمر شعبي بالسنطة لدعم مرشحي مستقبل وطن لمجلس الشيوخ.. صور

مؤتمر القائمة الوطنية لدعم مرشحي مستقبل وطن بالسنطة
مؤتمر القائمة الوطنية لدعم مرشحي مستقبل وطن بالسنطة
الغربية أحمد علي

احتضن نادي السنطة الرياضي مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا نظمه حزب مستقبل وطن بمركز السنطة، لدعم مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الغربية، وسط حضور لافت لرموز العمل السياسي والتنفيذي، وحشود جماهيرية ضخمة من أهالي مركز السنطة.

دعم مرشحي حزب مستقبل وطن 

شهد المؤتمر حضور النائب محمد كمال مرعي، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، إلى جانب مرشحي الحزب على النظام الفردي، النائب محمد السعيد عريبي، وأحمد وجدي الباز، واللذَين يخوضان المنافسة على المقاعد الفردية بمحافظة الغربية.

كما حرص النائب البرلماني محمد بدراوي علي مشاركة كافة أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وحشد أنصاره ومؤيديه لدعم أعضاء القائمة الوطنية لدعم مرشحي مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ.

مرشحو حزب مستقبل وطن 


وأكد المرشحون الثلاثة في تصريحاتهم على أهمية المرحلة المقبلة، وتعهدوا بالاستمرار في خدمة الوطن والمواطن، مشددين على أن دعم المواطنين هو الدافع الحقيقي نحو تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

حل مشكلات المواطنين 

وقال النائب محمد السعيد عريبي: "نخوض هذه الانتخابات من أجل استكمال مسيرة العطاء، وسنظل صوت المواطن في كل موقع، مدافعين عن مصالحه وأولوياته".

وأضاف أحمد وجدي الباز: "نثق في وعي أبناء مركز السنطة، ودعمهم هو الدافع للاستمرار في العمل الوطني بإخلاص".

كلمة عميد النواب 


من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي: "القائمة الوطنية من أجل مصر تمثل كل المصريين، ونحن على عهدنا في دعم مؤسسات الدولة والعمل من أجل مستقبل أفضل".

من جهته، أعرب محمد منير ربيع، أمين حزب مستقبل وطن بمركز السنطة، عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير، مؤكدًا أن المؤتمر يعكس التفاف الأهالي حول مرشحي الحزب، وثقتهم في قدراتهم وخبراتهم، مشددًا على أن "الحزب بالمركز مستمر في دعمه الكامل لكل المرشحين الذين يمثلون صوت المواطن، ويحملون همومه بصدق ومسؤولية".

مشاركة أعضاء مجلس النواب 

حضر الفعالية عدد من نواب مركزي زفتى والسنطة، وقيادات حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظة، إلى جانب لفيف من القيادات السياسية والشعبية، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بمركز السنطة، وسط ترحيب واسع من أهالي المركز الذين توافدوا بكثافة، مؤكدين دعمهم الكامل لمرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة.

اخبار محافظة الغربية مستقبل وطن مؤتمر القائمة الوطنية لدعم مرشحي مستقبل وطن انتخابات مجلس الشيوخ

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