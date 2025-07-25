قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة كمال: دور مصر في دعم فلسطين ثابت ولن تهزه تصرفات صبيانية
فتوح يخرج عن صمته: بتحاولوا تخلوا الناس تكرهني
حماس تؤكد التزامها بالتفاوض وتبدي استعدادها لاتفاق دائم لوقف النار في غزة
السعودية عن ترحب بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين
دعاء للميت ليلة الجمعة.. 4 كلمات مستجابة مع غروب الشمس وحتى طلوع الفجر
الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة .. والقاهرة تسجل 42 درجة محسوسة
إسرائيل تهاجم قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين وتزعم "وصمة عار ودعم للإرهاب"
ضحية الأخلاق.. لحظة نقل طالب طب الأسنان للمستشفى| صور
تحت ضغط دولي خوفا من خطر المجاعة.. إسرائيل تفتح بوابة المساعدات لغزة لإنقاذ صورتها
عاتبه على مشهد مع فتاة.. القبض علي المتهم بطعن طالب كلية طب أسنان
تراجع البيض الأحمر.. أسعار الفراخ اليوم الجمعة
أقوى موجة حر تضرب البلاد خلال ساعات.. وتحذير من الإجهاد الحراري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يواصل الاستعداد للموسم الجديد في إزميت التركية

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يواصل فريق بيراميدز تدريباته اليومية في معسكره التحضيري المقام بمدينة “إزميت” التركية، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

 ويخوض الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا.


 

مروان حمدي ينضم للمعسكر بعد تعافيه من الإصابة


 

التحق المهاجم مروان حمدي بمعسكر الفريق في تركيا بعد غيابه عن السفر بسبب إصابة تعرض لها قبيل الرحلة. وكان اللاعب قد أصيب بارتجاج خفيف في المخ نتيجة اصطدام قوي مع زميله المدافع عبد الرحمن جودة خلال إحدى الحصص التدريبية بالقاهرة.


 

وأكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز، أن الثنائي خضع لبروتوكول خاص بإصابات الرأس تضمن راحة تامة لمدة ستة أيام، وبعد التأكد من تعافي مروان حمدي من خلال فحوصات وأشعة جديدة، سافر إلى تركيا والتحق بالتدريبات بشكل طبيعي. بينما لا يزال عبد الرحمن جودة يستكمل البروتوكول العلاجي في القاهرة ولن ينضم إلى المعسكر الخارجي.


 

مواجهة ودية مرتقبة أمام قاسم باشا


 

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن خوض الفريق مباراة ودية قوية أمام نادي قاسم باشا التركي مساء السبت، ضمن برنامج التحضيرات للموسم الجديد. وتُعد هذه المواجهة الودية الثانية للفريق خلال معسكره بعد مباراة باندرما سبور.


 

وأوضح سعيد أن الفريق سيغادر “إزميت” صباح الجمعة متجهًا إلى إسطنبول، حيث سيؤدي تدريبه الأخير هناك في ملعب قاسم باشا، قبل خوض المباراة مساء السبت. وبعد انتهاء اللقاء، يعود الفريق لاستكمال معسكره التحضيري في “إزميت”.


 

بيراميدز اخبار بيراميدز صفقات بيراميدز اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

هل ارتفعت الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 كاملة لكل شعبة

الفنان محمد فؤاد أثناء زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

تنسيق الجامعات

سياسة واقتصاد 85.1 % والإعلام80%و 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

انقطاع الكهرباء

الكهرباء تعتذر عن انقطاع التيار وتكشف حقيقة العودة لتخفيف الأحمال

الطالب الضحية

وضع مخل بالشارع .. طالب طب يدفع ثمن شهامته في كومبوند بأكتوبر

الفيضانات

المياه تغمر المباني .. الفيضانات في إثيوبيا تشرد الآلاف | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرا في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

أقسام وشروط الالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

منة عدلي القيعى وزوجها

زوج منة عدلي القيعي: تعرضت للمشاكل في عملي.. وعائلة زوجتي ساندتني

منة عدلي القيعي مع زوجها

منة القيعي: دخلت في حالة اكتئاب بعد إصابتي بـ كورونا

ميمي جمال

ميمي جمال: الكوميديا مش سهلة.. وسمير غانم كان بيضحك قبل ما يقول النكتة

بالصور

تحذير صحي .. غسل الدجاج النيء قبل الطهي قد يعرّضك للتسمم الغذائي

غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري

ثورة في الطب .. علماء يستخرجون لقاحًا من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

تحذير في بريطانيا | استرجاع فوري لبخاخ مرضى الربو

بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو

هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

تووليت
تووليت
تووليت

فيديو

يزن السعيد

يزن السعيد يطرح أحدث أعماله الغنائية .. فى بالى

داليا مصطفى

بطل تفكر في المشاكل.. داليا مصطفى تنصح متابعيها للعيش بسعادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد