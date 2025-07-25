بيراميدز يواصل الاستعداد للموسم الجديد في إزميت التركية

يواصل فريق بيراميدز تدريباته اليومية في معسكره التحضيري المقام بمدينة “إزميت” التركية، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

ويخوض الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا.





مروان حمدي ينضم للمعسكر بعد تعافيه من الإصابة





التحق المهاجم مروان حمدي بمعسكر الفريق في تركيا بعد غيابه عن السفر بسبب إصابة تعرض لها قبيل الرحلة. وكان اللاعب قد أصيب بارتجاج خفيف في المخ نتيجة اصطدام قوي مع زميله المدافع عبد الرحمن جودة خلال إحدى الحصص التدريبية بالقاهرة.





وأكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز، أن الثنائي خضع لبروتوكول خاص بإصابات الرأس تضمن راحة تامة لمدة ستة أيام، وبعد التأكد من تعافي مروان حمدي من خلال فحوصات وأشعة جديدة، سافر إلى تركيا والتحق بالتدريبات بشكل طبيعي. بينما لا يزال عبد الرحمن جودة يستكمل البروتوكول العلاجي في القاهرة ولن ينضم إلى المعسكر الخارجي.





مواجهة ودية مرتقبة أمام قاسم باشا





كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن خوض الفريق مباراة ودية قوية أمام نادي قاسم باشا التركي مساء السبت، ضمن برنامج التحضيرات للموسم الجديد. وتُعد هذه المواجهة الودية الثانية للفريق خلال معسكره بعد مباراة باندرما سبور.





وأوضح سعيد أن الفريق سيغادر “إزميت” صباح الجمعة متجهًا إلى إسطنبول، حيث سيؤدي تدريبه الأخير هناك في ملعب قاسم باشا، قبل خوض المباراة مساء السبت. وبعد انتهاء اللقاء، يعود الفريق لاستكمال معسكره التحضيري في “إزميت”.



