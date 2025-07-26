أخبار التوك شو| أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة.. وموقف مصر من نقص الدواء.. وتطورات بشأن المفاوضات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة إن منظومة امتحانات الثانوية العامة تضمنت إجراءات مشددة لا تسمح بوجود أي خطأ بها، وأي خطأ لا يقبل أي نوع من التهاون.

محافظ شمال سيناء: لا يمكن المزايدة على موقف مصر من القضية الفلسطينية

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إنه لا يمكن لأحد المزايدة على موقف مصر التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها كما يروج البعض، بل تدير الأمور وفقًا لمعادلات دقيقة تجمع بين العقلانية والشجاعة.

مستقبل ولادنا ضاع| صرخات بيوت الثانوية العامة تستغيث بالمسؤولين على الهواء

تلقّى الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، عشرات المداخلات من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، اشتكوا فيها من صدمة النتيجة وظلم التصحيح.

مصطفى أبو شامة: جهود مصر تجاه غزة متواصلة ولا تتأثر بمحاولات التشويه

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنه لا شك أن الدور المصري دور ثابت وراسخ، نابع من إيمان عميق بحق الشعب الفلسطيني، ومن التزام مصر التاريخي بدعمه، وهو دعم لا يتوقف ولا يتأثر بأي محاولات للتشويه أو التقليل من شأنه.

هل تشهد مصر أزمة في نقص الأدوية؟.. الغرف التجارية تكشف

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن الدواء وأدوية الأمراض المزمنة متواجدة، والحديث عن الأزمة يتعلق ببعض الأدوية المنقذة للحياة.

التعليم تكشف آلية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول التشكيك في إجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة، واصفًا إياها بـ"المضللة" و"المغرضة".

عزة لبيب تكشف مفاجأة في سبب اختفائها عن التمثيل

استضافت الاعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنانة عزة لبيب.

ارتجاع الإنزيمات.. حسام موافي يكشف سبب ضيق قناة البنكرياس

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إن قناة المرارة تتحد مع قناة البنكرياس في نقطة واحدة تصب في الأمعاء، ومع استئصال المرارة قد يحدث ضيق في هذه القناة، ما يسبب ارتجاع الإنزيمات البنكرياسية إلى داخل الغدة نفسها، مؤديًا إلى التهابات مزمنة أو حادة.

خليكي ساكتة | نصيحة عاجلة من ياسمين عز للزوجات

افتتحت الإعلامية ياسمين عز، حلقة اليوم الجمعة، من برنامجها كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، بتوجيه نصائح للزوجات للتعامل مع الأزواج في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.

الصيف موسم قطع العلاقات | تحذير عاجل من ياسمين عز للزوجات

افتتحت الإعلامية ياسمين عز، حلقة اليوم الجمعة، من برنامجها كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، بتوجيه نصائح للزوجات للتعامل مع الأزواج في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.