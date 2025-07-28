موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

يبحث المواطنون عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة، والتي وصفت بالأقوى خلال فصل الصيف الحالي، حيث بلغت ذروتها منذ يوم الجمعة الماضي، إلا أن التوقعات تشير إلى بداية انفراج هذه الموجة تدريجيا مع بداية الأسبوع الجاري، وفق ما أعلنه مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة، وهيئة الأرصاد الجوية.

بداية الراحة من القبة الحرارية

مركز معلومات تغير المناخ، أوضح أن البلاد ستبدأ التخلص من القبة الحرارية الشديدة التي سيطرت على الأجواء خلال الأيام الماضية، بدءا من يوم الإثنين 28 يوليو 2025، على أن تنتهي تماما الثلاثاء 29 يوليو.

والقبة الحرارية كانت ناتجة عن تمركز مرتفع جوي علوي حبس الهواء الساخن في طبقات الجو السفلية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة وزيادة الشعور بالحرارة والرطوبة، خاصة في فترات النهار.

أسباب زوال القبة الحرارية وتحسن الطقس

العوامل التي ساهمت في انكسار الموجة الحارة، أبرزها:

1. ضعف المرتفع الجوي العلوي وتراجعه شرقا، مما أتاح المجال لدخول تيارات هوائية أبرد.

2. دخول رياح شمالية قادمة من البحر المتوسط، بدأت في تبريد الطبقات السطحية للجو تدريجيا.

3. انخفاض الضغط الجوي السطحي في مناطق الصعيد والدلتا، ما ساعد على تفريغ الحرارة المخزنة من التربة والمباني.

تراجع ملحوظ في درجات الحرارة

من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية، وفقا للتوزيع الجغرافي، لتصبح كالتالي:

القاهرة والدلتا: بين 37 إلى 39 درجة مئوية

الصعيد: بين 40 إلى 41 درجة بدلا من 44

ليلا: انخفاض درجات الحرارة إلى 26 – 27 درجة بدلا من 30

كما سيشهد المواطنون تحسنا ملحوظا في الأجواء العامة، حيث تقل الرطوبة نهارا وتصبح الأجواء ألطف ليلا وفي ساعات الصباح الأولى.

تحسن تأثير الطقس على الزراعة

هذا الانكسار في درجات الحرارة سيكون له أثر إيجابي مباشر على المحاصيل الزراعية، حيث:

ينخفض معدل التبخر والاحتياج المائي

تتراجع فرص تعرض الثمار لأشعة الشمس المباشرة

يحدث تحسن تدريجي في عمليات التزهير والتحجيم للنباتات

توقعات الأرصاد الجوية

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدءا من الأربعاء 30 يوليو 2025، سيبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد بما يشمل القاهرة الكبرى، لتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة بين 34 إلى 35 درجة مئوية، وهو ما يعزز الشعور بتحسن عام في الطقس وانكسار حدة الحرارة.

ويستمر الطقس شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، خاصة الاثنين، على أن تبدأ الأجواء في الاعتدال تدريجيا خلال الأيام التالية، مع فرص أكبر للشعور بتحسن ليلي ملحوظ.

موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في محافظات الجمهورية

تشهد البلاد اليوم الإثنين استمرار الموجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث سجلت درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا، خاصة في محافظات الصعيد، فيما تواصل بعض المناطق الساحلية تمتعها بأجواء أقل حرارة نسبيا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على مختلف محافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى: الصغرى 28 - العظمى 40 درجة

العاصمة الإدارية: الصغرى 27 - العظمى 41 درجة

مدينة 6 أكتوبر: الصغرى 27 - العظمى 41 درجة

كفر الشيخ: الصغرى 27 - العظمى 38 درجة

دمياط: الصغرى 26 - العظمى 36 درجة

بورسعيد: الصغرى 27 - العظمى 35 درجة

الإسماعيلية: الصغرى 26 - العظمى 41 درجة

السويس: الصغرى 27 - العظمى 40 درجة

العريش: الصغرى 26 - العظمى 36 درجة

شرم الشيخ: الصغرى 29 - العظمى 41 درجة

الإسكندرية: الصغرى 25 - العظمى 35 درجة

العلمين: الصغرى 25 - العظمى 34 درجة

مرسى مطروح: الصغرى 26 - العظمى 32 درجة

الغردقة: الصغرى 30 - العظمى 39 درجة

مرسى علم: الصغرى 29 - العظمى 38 درجة

الفيوم: الصغرى 26 - العظمى 41 درجة

بني سويف: الصغرى 26 - العظمى 41 درجة

المنيا: الصغرى 25 - العظمى 42 درجة

أسيوط: الصغرى 27 - العظمى 42 درجة

سوهاج: الصغرى 27 - العظمى 43 درجة

قنا: الصغرى 28 - العظمى 44 درجة

الأقصر: الصغرى 28 - العظمى 45 درجة

أسوان: الصغرى 30 - العظمى 46 درجة

الوادي الجديد: الصغرى 25 - العظمى 45 درجة