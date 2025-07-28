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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصميم أنيق ومواصفات قوية.. خلل بسيط يثير غضب مستخدمي Galaxy Watch 8

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch 8 بتصميم أنيق ومواصفات مثيرة للإعجاب.

 ومع ذلك، يبدو أن الساعة ليست مثالية كما كان يتمنى بعض المستخدمين، إذ تم رصد مشكلة تصميمية بسيطة لكنها أزعجت الكثيرين.

مشكلة في التوافق مع الشواحن اللاسلكية

عدد من مستخدمي Galaxy Watch 8 توجهوا إلى منصة Reddit للتعبير عن استيائهم من طريقة شحن الساعة، مشيرين إلى أنها لا تستقر بشكل صحيح على وسادات الشحن اللاسلكية، وتحديدًا على شاحن Samsung Wireless Charger Duo.

وبحسب ما ورد في الشكاوى، فإن ساعة Galaxy Watch 8 بقياس 44 ملم لا تستلقي بشكل مسطح على الشاحن، مما يؤدي إلى صعوبة في عملية الشحن.

 وقد وصف أحد المستخدمين هذا الأمر بأنه "خلل تصميمي غبي"، حتى أنه بدأ بإجراءات استرجاع الساعة.

قلق من بطء الشحن وارتفاع الحرارة

بعض المستخدمين أعربوا عن مخاوف من تأثير هذه المشكلة على سرعة الشحن واحتمالية ارتفاع حرارة الساعة أثناء الشحن. 

كما أفاد أحدهم بأن ميزة PowerShare، التي تتيح شحن الساعة باستخدام هواتف Galaxy، لا تعمل بشكل موثوق مع هذا الطراز من الساعة.

تصميم السوار هو السبب

يبدو أن تصميم السوار المطاطي الافتراضي هو السبب الرئيسي في هذه المشكلة، إذ ينحني للأسفل بشكل حاد، ما يمنع الساعة من الاستقرار بشكل مسطح على وسادة الشحن.

 ويُرجّح أن سامسونج لم تُراعي توافق التصميم مع الشواحن التي تتطلب وضعية مستوية للجهاز أثناء الشحن.

خلل غير مقبول في منتج فئة ممتازة

بالنسبة لساعة ذكية من الفئة المتميزة مثل Galaxy Watch 8، يعتبر الكثيرون أن هذا خلل تصميمي غير مقبول.

 ويتساءل المستخدمون عن كيفية تجاهل سامسونج لعنصر أساسي مثل آلية الشحن، خاصة وأن المنتج غير متوافق مع الشواحن الرسمية التي تبيعها الشركة نفسها.

سامسونج Galaxy Watch 8 Reddit

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