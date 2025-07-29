أخبار التكنولوجيا | فيفو تكشف عن هاتف عملاق بمواصفات ومزايا جبارة وبميزات ثورية .. أفضل جهاز كمبيوتر محمول للألعاب في 2025

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

OPPO تعلن عن هاتف K13 Turbo Pro بمواصفات قوية وسعر منافس

إذا كنت من محبي الألعاب وتبحث عن هاتف ذكي جديد مخصص لعشاق الألعاب، فقد أعلنت شركة Oppo عن استعدادها لإطلاق سلسلة هواتف الألعاب K13 Turbo في المنطقة قريبًا.



مواصفات أحدث منتجات إنفينيكس العالمية

أعلنت شركة Infinix عن إطلاق هاتفها الجديد NOTE 50S، الذي يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة، مع دعم لتردد يصل إلى 144Hz، مما يوفر تجربة سلسة ومثالية لمحبي الألعاب وصناع المحتوى.

الهاتف مزود بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع قدرات تصوير احترافية، ودعم لتصوير الفيديو بدقة 4K، مما يجعله خياراً مثالياً لعشاق التصوير. كما يأتي الهاتف بذاكرة RAM ممتدة تصل إلى 16 جيجابايت، إلى جانب تقنية تخزين UFS2.2، مما يضمن أداءً سريعاً واستجابة فائقة.

بميزات ثورية .. أفضل جهاز كمبيوتر محمول للألعاب في 2025



أعلنت شركة لينوفو عن طرح جهازها المحمول للألعاب Legion Y7000 Core Edition 2025 على منصة JD.com في الصين.

ويتميز الجهاز بمعالج Intel Core i7-14650HX الجديد وبطاقة رسومات GeForce RTX 5060 من Nvidia.

يكتسح الجميع.. فيفو تكشف عن هاتف عملاق بمواصفات ومزايا جبارة



أدرجت فيفو هاتف Y400 على موقعها الإلكتروني ، مؤكدةً قرب إطلاقه الرسمي.

ويتميز هذا الهاتف، المتوافق مع شبكات الجيل الرابع، بشاشة AMOLED مسطحة مقاس 6.67 بوصة بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتغطية ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، وسطوع يصل إلى 1800 شمعة.

Android 16.. تاريخ الإصدار والأجهزة المؤهلة وميزات جديدة



عادةً ما تُصدر جوجل إصدارًا جديدًا من أندرويد في شهر أكتوبر، ولكن هذا العام، وصل أندرويد 16 قبل الموعد المُحدد بكثير في يونيو. يُعد هذا مفاجأة سارة لمستخدمي جوجل بيكسل، ويعني أيضًا أن هواتف Vivo ستتلقى أندرويد 16 أسرع من المعتاد.

تعمل شركة Vivo على نظام أندرويد 16 منذ أشهر. وكانت أيضًا جزءًا من قائمة شركاء النسخة التجريبية لنظام أندرويد 16، وبدأت في توفير الوصول المبكر للبرنامج في مايو. ومن المتوقع أن يتم إصداره قريبًا



