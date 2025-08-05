جهود أمنية مكثفة بكفر الشيخ لتأمين اللجان وتنظيم الكثافة في ظل الطقس الحار

أشاد اللواء الدكتور علاء عبدالعاطي، محافظ كفرالشيخ، بالجهود الأمنية المبذولة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن القوات الأمنية تواجدت في محيط اللجان قبل فتح أبواب التصويت بساعتين، ما ساهم في انطلاق العملية الانتخابية بهدوء وانضباط.

وأضاف خلال تصريحات على قناة إكسترا لايف، أن هناك تنظيمًا واضحًا للكثافات العددية داخل اللجان، مع توفير كل سبل الراحة للناخبين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن التوافد كان جيدًا منذ ساعات الصباح الأولى، متوقعًا زيادة الإقبال في الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن اليوم الأول من التصويت مرّ كذلك دون تحديات تُذكر، في ظل المتابعة الميدانية المستمرة، مؤكدًا أن الأجواء العامة مستقرة وتشهد مشاركة إيجابية من المواطنين.