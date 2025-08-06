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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فن الحياة.. برنامج تأهيلي مجاني لدعم الصحة النفسية وتحديد المسار

نيرفانا فاضل
نيرفانا فاضل
البهى عمرو

قالت نيرفانا فاضل، مدير مكتب فن الحياة بوزارة الشباب والرياضة، إن المكتب يعمل منذ أربع سنوات ويقدم خدماته لجميع الفئات العمرية بهدف دعم الصحة النفسية وتطوير الذات، مؤكدة أن المشاركة في البرنامج مجانية تمامًا.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المكتب يعلن عن بدء كل دورة من خلال الصفحة الرسمية للوزارة وصفحة مكتب فن الحياة على "فيسبوك"، حيث يتم نشر رابط التسجيل ويتواصل القائمون على البرنامج مع المسجلين عن طريق "واتساب"، تمهيدًا لانطلاق البرنامج التأهيلي.

وأكدت أن البرنامج يتكون من ثلاث مراحل تدريجية، تبدأ بـ"اعرف نفسك"، ثم "بداية الطريق"، وتنتهي بـ"تحديد المسار"، مشيرة إلى أن كل مرحلة تختلف عن الأخرى من حيث العمق والتقنيات المستخدمة، والتي تشمل الغوص في العقل الباطن، وفهم المشاعر، وإدارة الأفكار، وتحديد الأهداف، وتطوير نقاط القوة.

كشفت فاضل أن المبادرة تلقى دعمًا مباشرًا من وزير الشباب والرياضة، حيث وجه بأن يكون البرنامج مجانيًا بالكامل، ومتاحًا لجميع الأعمار دون استثناء، بهدف إشراك الأسرة المصرية بالكامل، وتحقيق لم الشمل والاستقرار الأسري، وتعزيز الصحة النفسية الجماعية.

ولفتت فاضل إلى أن كل دورة تستمر قرابة ثلاثة أشهر، وتشمل لقاءين أسبوعيًا، موضحة أن البرنامج يتم تنظيمه بشكل دوري ويُحدث باستمرار لضمان أفضل استفادة للمشاركين.

وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب صدى البلد الصحة

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