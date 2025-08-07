قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الشباب تصدر بيانا بمناسبة انطلاق الموسم الكروي الجديد

وزارة الرياضة
وزارة الرياضة
ياسمين تيسير

تتقدم وزارة الشباب والرياضة بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع عناصر المنظومة الكروية في مصر، وذلك مع انطلاق الموسم الكروي الجديد، والذي يُمثل محطة مهمة في مسار تطوير الكرة المصرية على كافة المستويات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تؤكد التزامها الدائم بدعم وتطوير كرة القدم المصرية، من خلال التكامل مع مختلف الهيئات والمؤسسات الرياضية، من أجل تحقيق الريادة الكروية إقليميًا ودوليًا، وبناء أجيال قادرة على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بها.

مشيراً إلى أن الوزارة تتابع بكل اهتمام ودعم الجهود المبذولة من رابطة الأندية المحترفة في إدارة وتنظيم المسابقة المحلية بشكل احترافي يعكس طموحات الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن العمل التنسيقي بين الرابطة والاتحاد المصري لكرة القدم يُعد نموذجًا مهمًا في تطوير البنية المؤسسية والإدارية لكرة القدم المصرية، وخاصة فى ضوء سعى الاتحاد المصري لكرة القدم نحو تطوير لجانه المختلفة التى تمثل حجر الزاوية فى نجاح الموسم الكروي وخاصة لجان الانضباط والتظلمات والمسابقات فضلاً عن التطوير الذى تشهده منظومة التحكيم المصري وما يتطلبه الأمر من جهود إضافية للوصول إلى أعلى المستويات الفنية التى تلبي طموحات الجماهير المصرية.

وثمّن وزير الشباب والرياضة الدور المحوري الذي تقوم به الأندية الرياضية في بناء وإعداد اللاعبين، والارتقاء بالمستوى الفني، والتزامها بمعايير الاحتراف، ما يسهم في تحقيق التوازن والتنافسية بين الفرق، ويعود بالنفع على المنتخب الوطني.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بالدور الوطني والمسؤول للإعلام الرياضي ومؤسساته المختلفة ، مؤكدًا على أهمية تعظيم الرسالة الإعلامية في دعم الروح الرياضية، وتقديم محتوى موضوعي واحترافي يسهم في رفع الوعي الرياضي لدى الجماهير، ويعكس الصورة الحضارية للرياضة المصرية لتحفيز العمل مع المنظومة الكروية المصرية ويحمل الضوابط والأخلاقيات الوطنية التى تنعكس إيجابيا على كل عناصر المنظومة تنسيقا مع مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة.

وشدد وزير الشباب والرياضة أن نجاح الجهود من كافة الأطراف مرهون بالأساس بالحضور والمؤازرة الجماهيرية مشيداً بدور وزارة الداخلية وكافة المؤسسات الأمنية التى أبدت تعاوناً كبيراً وحرصاً على تهيئة الأجواء للحضور الجماهيري فى إطار من الروح الرياضية والتشجيع المثالى لمختلف الأندية المصرية.

وأوضح وزير الرياضة أن انطلاق موسم كروي منظم وقوي سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على منتخب مصر الوطني، من خلال تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، بما يعزز من فرص التنافس بقوة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

اشرف صبحي وزير الرياضة وزارة الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

الأهلي يسعى للدفاع عن لقبه أمام مودرن .. والزمالك بشكل جديد أمام سيراميكا كليوباترا

الكرة الذهبية

قبل الإعلان الرسمي .. سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في آخر 10 سنوات

يوان ويسا

صراع سعودي إنجليزي على ضم يوان ويسا.. النصر يدخل بقوة على خط التفاوض

بالصور

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد