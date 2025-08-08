قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يتخذ قرارا عاجلا بشأن الاحتياطي الفيدرالي.. وارتفاع أسعار الذهب
500 جنيه دفعة واحدة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025
مصادر أمريكية: إقالة العديد من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي
آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
اليوم وبمشاركة 21 ناديا.. انطلاق النسخة 67 للدوري المصري
سعر الدولار اليوم 8-8-2025
غليان في الشارع الإسرائيلي.. ونتنياهو يتهم المحتجين بـ"الأجندات الممولة"
قانون الإيجار القديم الجديد.. فترة انتقالية ومساكن بديلة للفئات غير القادرة
بوتين يفتح باب القمم.. والإمارات مرشحة لاستضافة لقاء ناري مع ترامب
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم
مقـ.تل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة اسرائيلية على مدينة زحلة في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 8-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد أسعار أشهر جرام ذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025، داخل محلات الصاغة .

سعر أشهر جرام ذهب اليوم

وتضمن أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

ووصل آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4575 جنيه للبيع و 4600 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم 

وسجلت أسعار الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم على مستوى كافة الأعيرة الذهبية.

ثبات الذهب اليوم

وفقا لتحديثات الذهب في محلات الصاغة والتي أظهرت استقرارا مع مستهل التداولات.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

تحركات الذهب 

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر مع نهاية تعاملات مساء أمس الخميس علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب 

وبلغ معدل زيادة جرام الذهب داخل الصاغة المصرية نحو 10 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

متوسط سعر الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو  4575 جنيه كآخر تحديث لسعر المشغولات الذهبية والمجوهرات

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5228 جنيه للبيع و 5257 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4575 جنيه للبيع و 4600 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3921 جنيه للبيع و 3942 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3050 جنيه للبيع و 3066 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.6 ألف جنيه للبيع و 36.88 ألف جنيه للشراء 

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3388 دولار للبيع و 3389 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب في البورصة الدولية هدوءًا نسبيًا، حيث استقر السعر العالمي عند مستوى 3326 دولارًا للأوقية، في وقت تشهد فيه الأسواق ترقبًا واسعًا لتداعيات القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات من الهند.

سعر الذهب اليوم

الذهب يصعد عالميًا مدفوعًا بالتصعيد الأمريكي ضد الهند

رغم الهدوء النسبي صباحًا، إلا أن الذهب بدأ بالارتفاع مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض الواردات الهندية، ما زاد من حدة التوترات التجارية العالمية، وأعاد المخاوف إلى الأسواق المالية.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3439.50 دولارًا للأوقية، كما ارتفع السعر الفوري بنسبة مماثلة إلى 3375.41 دولارًا.

الجنيه الذهب

وفيما صعدت الفضة بنسبة 0.65%، تباين أداء بقية المعادن الثمينة، حيث تراجع البلاتين بينما حقق البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يومًا من 7 أغسطس، لتصل بعض التعريفات الجمركية إلى 50%، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة ضد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، الأمر الذي يُرجح معه أن تظل أسعار الذهب العالمية عرضة للتقلبات في الأيام المقبلة.

استقرار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب بعد خسائر معتدلة، مع تجاهل المتداولين لحالة عدم اليقين التي أثارتها أحدث التحركات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق الإلكترونية.

الذهب

واستقر سعر الذهب عند نحو 3370 دولاراً للأونصة بعد تراجعه بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة.

 وجاء ذلك بعدما أعلن ترمب عزمه فرض ضريبة بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات، في محاولة لإجبار الشركات على إعادة الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، توترت العلاقات مع شركاء تجاريين رئيسيين، إذ ضاعف الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50% بسبب مواصلة الدولة الآسيوية شراء الطاقة من روسيا.

 وقد تواجه اليابان أيضاً رسوماً أعلى من تلك المتفق عليها الشهر الماضي على بعض المنتجات، بحسب ما أفادت به وكالة "كيودو".

تزايد رهانات خفض الفائدة تدعم الأسعار

يراقب المتداولون أيضاً ترشيح ترمب المرتقب خلال أيام لعضو مؤقت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يُتوقع أن يكون أكثر انسجاماً مع أجندته في تخفيف السياسة النقدية.

 وتُعد أسعار الفائدة المنخفضة مفيدة للذهب، الذي لا يدر عائداً.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية رسميًا

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مصلحة الضرائب

الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص

ترشيحاتنا

جهود جمعية الاورمان

تسليم 3910 رؤوأس ماشية بقرى ومراكز أسوان

محافظة دمياط

التربية الجنـ.سية للأطفال ذوي الإعاقة من منظور ديني ندوة بدمياط

محافظة دمياط

انطلاق فعاليات "100 يوم صحة بدمياط" بالتعاون بين وزارتي الصحة والأوقاف

بالصور

على البحر.. داليا مصطفى تستعرض جمالها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

فيديو

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد