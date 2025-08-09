حل أسهل مما تتخيل للتغلب على إحساس إنك مش قادر تركز

هل تشعر كثيرا أنك تنظر إلى الشاشة أو إلى كتاب أو حتى إلى مهمة بسيطة ولكنك غير قادر على التركيز، تشعر أن ذهنك مشوش وتنسى ما كنت تفعله منذ لحظات، إذا كانت هذه الحالة تتكرر معك فأنت لست وحدك، والأهم أن هناك حلولًا سهلة وبسيطة يمكن أن تساعدك.

أسباب فقدان التركيز

إحساس إنك مش قادر تركز؟ فيه حل أسهل مما تتخيل

قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه في كثير من الأحيان يكون فقدان التركيز ناتجًا عن أسباب يومية وعادية لا تتطلب علاجًا معقدًا أو تشخيصًا دقيقًا، بل تحتاج فقط إلى تغيير بعض العادات البسيطة

سبب قد لا تنتبه له هو قلة النوم

النوم الجيد ليلا ضروري ليستطيع العقل العمل بكفاءة

قلة النوم تؤثر على الذاكرة والانتباه والمزاج

شرب الماء مهم أكثر مما نتخيل

نقص الماء في الجسم حتى لو بنسبة بسيطة يؤدي إلى ضعف في القدرة على التركيز والشعور بالكسل والتعب

التغذية الصحية تلعب دورًا كبيرًا في صفاء الذهن

احرص على تناول أطعمة مفيدة للعقل مثل البيض والمكسرات والخضروات الورقية والأسماك

وابتعد قدر الإمكان عن الأطعمة السريعة والمشروبات المحلاة

الضغط النفسي والتوتر المستمر يؤثران بشكل مباشر على تركيزك

جرب أن تأخذ فترات راحة قصيرة خلال اليوم

مارس بعض التمارين البسيطة أو اجلس في مكان هادئ لبضع دقائق

بسبب الأجهزة الإلكترونية

الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف والحاسوب تجذب انتباهك باستمرار وتقطع تركيزك

حاول أن تقلل من وقت استخدامها خاصة أثناء العمل أو المذاكرة

خصص وقتًا محددًا لها كي لا تشتتك طوال اليوم

نقص بعض الفيتامينات

قد يكون السبب في فقدان التركيز هو نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين دال أو فيتامين بي اثنا عشر

ونصحت جميل بأهمية، إجراء فحص دم بسيط للتأكد من ذلك واستشارة طبيب لأخذ مكملات إذا لزم الأمر

وفي النهاية تذكر أن التركيز مهارة مثل أي مهارة أخرى يمكن تقويتها بالتدريب والاستمرار

ابدأ بخطوة واحدة صغيرة وستلاحظ الفرق تدريجيًا

التركيز ليس معجزة بل نتيجة عاداتك اليومية

اعتن بنفسك وستجد أن ذهنك بدأ يستعيد صفاؤه وطاقته من جديد.