قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
علاء عبد العال يطلب دعم جماهير غزل المحلة قبل مواجهة البنك الأهلي
وساطة ترامب بين أرمينيا وأذربيجان تنهي الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت
قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة
إسلام صادق يشيد بـ لاعبين في فوز الزمالك أمام سيراميكا.. ماذا قال؟
عودة الثقة ..عمرو الدردير يعلق على فوز الزمالك على سيراميكا
بالمدفعية ..قوات الإحتلال تقصف منطقة السطر الغربي في خان يونس
حميد الشاعري يشعل حفل العلمين بدويتوهات مع هيثم نبيل وسالي سليمان ودنيا عادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون، في أوقات الدايت، دايمًا ببحث على وصفات تحافظ على الطعم وفي نفس الوقت لا تسبب زيادة السعرات الحرارية فى الجسم مما تؤدي إلى زيادة الوزن ، لذلك تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل كفتة دايت فى الفرن.


المكونات لعمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

  • نصف كيلو لحم مفروم قليل الدهن
  • بصلة كبيرة مبشورة
  • حزمة بقدونس مفرومة ناعم
  • فصين ثوم مهروسين
  • ملعقة صغيرة بهارات كفتة
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة كمون
  • رشة قرفة اختيارية
  • ملح حسب الرغبة
  • ملعقة كبيرة شوفان مطحون أو بقسماط دايت لتماسك القوام   


طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

في وعاء واسع ضعي اللحم المفروم وأضيفي إليه البصلة المبشورة

  • اعصري البصل قليلًا قبل إضافته حتى لا يفرز ماء كثير
  • أضيفي البقدونس والثوم والبهارات والفلفل والكمون والملح والشوفان المطحون
  • واخلطي المكونات جيدًا جدًا حتى تمتزج وتتماسك
  • غطي الوعاء واتركي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يرتاح ويتشرب النكهات
  • شكّلي الكفتة على شكل أصابع أو كرات صغيرة حسب الرغبة
  • يمكنك استخدام اليدين المبللتين بالماء ليسهل التشكيل
  • رصي الكفتة في صينية غير لاصقة أو على ورق زبدة
    ولا تضيفي أي دهون أو زيت
  • سخّني الفرن على حرارة 200 درجة
  • وادخلي الصينية في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة
  • ثم اشعلي الشواية لمدة 5 دقائق فقط حتى تتحمّر من الأعلى

 نصائح للتقديم

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
 

قدّمي الكفتة مع سلطة الزبادي بالخيار أو الخضار المشوي

  • يمكنك تناولها مع أرز بني أو خبز شوفان إذا كنتِ في نظام دايت متوازن
  • ممكن حفظها في التلاجة 3 أيام أو في الفريزر لمدة أطول وإعادة تسخينها عند الحاجة

نصائح إضافية للدايت

  • تأكدي أن اللحم المستخدم قليل الدهن أو اطلبي من الجزار ينظفه تمامًا من الدهون
  • البهارات تلعب دور مهم في تعزيز الطعم بدون الحاجة للدهون
  • الشوي في الفرن يحافظ على الطعم وفي نفس الوقت صحي جدًا
المكونات لعمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون دايت كفتة كفتة دايت طريقة عمل كفتة طريقة عمل كفتة دايت طريقة عمل كفتة دايت في الفرن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الدبلومات 2025

تجارة 93.8% وهندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

سيارات المعاقين

مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

تنسيق الجامعات 2025

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلوب خريجيها بسوق العمل

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

الذهب

مفاجأة عيار 21| أسعار الذهب اليوم في مصر

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

ترشيحاتنا

ايرلندا

أيرلندا تعتزم إقرار حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية

ارشيفي

43 هزة أرضية تضرب إقليم كامشاتكا الروسي

السعودية

أول تعليق سعودي على إتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي

قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة

احتباس السوائل
احتباس السوائل
احتباس السوائل

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد