طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون، في أوقات الدايت، دايمًا ببحث على وصفات تحافظ على الطعم وفي نفس الوقت لا تسبب زيادة السعرات الحرارية فى الجسم مما تؤدي إلى زيادة الوزن ، لذلك تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل كفتة دايت فى الفرن.



المكونات لعمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

نصف كيلو لحم مفروم قليل الدهن

بصلة كبيرة مبشورة

حزمة بقدونس مفرومة ناعم

فصين ثوم مهروسين

ملعقة صغيرة بهارات كفتة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة قرفة اختيارية

ملح حسب الرغبة

ملعقة كبيرة شوفان مطحون أو بقسماط دايت لتماسك القوام



طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

في وعاء واسع ضعي اللحم المفروم وأضيفي إليه البصلة المبشورة

اعصري البصل قليلًا قبل إضافته حتى لا يفرز ماء كثير

أضيفي البقدونس والثوم والبهارات والفلفل والكمون والملح والشوفان المطحون

واخلطي المكونات جيدًا جدًا حتى تمتزج وتتماسك

غطي الوعاء واتركي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يرتاح ويتشرب النكهات

شكّلي الكفتة على شكل أصابع أو كرات صغيرة حسب الرغبة

يمكنك استخدام اليدين المبللتين بالماء ليسهل التشكيل

رصي الكفتة في صينية غير لاصقة أو على ورق زبدة

ولا تضيفي أي دهون أو زيت

سخّني الفرن على حرارة 200 درجة

وادخلي الصينية في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة

ثم اشعلي الشواية لمدة 5 دقائق فقط حتى تتحمّر من الأعلى

نصائح للتقديم

قدّمي الكفتة مع سلطة الزبادي بالخيار أو الخضار المشوي

يمكنك تناولها مع أرز بني أو خبز شوفان إذا كنتِ في نظام دايت متوازن

ممكن حفظها في التلاجة 3 أيام أو في الفريزر لمدة أطول وإعادة تسخينها عند الحاجة

نصائح إضافية للدايت