أخبار التكنولوجيا | ميتا متهمة بجمع بيانات حساسة دون إذن المستخدمين.. ترامب يطلق محرك بحث ذكاء اصطناعي

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



إيلون ماسك: “إكس” تخطط لإدراج الإعلانات في إجابات Grok



أعلن مالك منصة “إكس”، إيلون ماسك، أن الشركة تعتزم إدراج إعلانات ضمن إجابات روبوت الدردشة الذكي Grok، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العائدات الإعلانية المتراجعة للمنصة، بحسب ما أفادت صحيفة فايننشال تايمز.



فضيحة جديدة.. "ميتا" متهمة بجمع بيانات صحية حساسة دون إذن المستخدمين



واجهت شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك وإنستجرام، موجة جديدة من الانتقادات القانونية، بعدما أدانتها هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا بجمع بيانات صحية حساسة بطريقة غير قانونية من مستخدمي تطبيق تتبع الدورة الشهرية Flo، في خرق واضح لقانون التنصت في الولاية.





ترامب يطالب بإقالة رئيس شركة إنتل .. ما القصة؟



طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقالة فورية لرئيس شركة إنتل التنفيذي الجديد، ليب-بو تان، على خلفية تقارير تتعلق بصلاته المزعومة مع شركات تكنولوجيا صينية، والتي قد تشكل، بحسب منتقدين، تهديدا للأمن القومي الأمريكي.



ما الفرق بين GPT-5 و GPT-4؟.. إليك كل ما تحتاج معرفته عن التحسينات الجديدة



بعد سلسلة من التسريبات والشائعات، أعلنت شركة OpenAI رسميا عن إطلاق GPT-5، الذي تصفه بأنه أكثر نماذجها تقدما على الإطلاق، ليحل محل جميع الإصدارات السابقة، بما في ذلك سلسلة GPT-4o. ووفقا للشركة، يتميز GPT-5 بأنه يقدم إجابات دقيقة وموثوقة أكثر من أي وقت مضى.

أعلنت شركة بربليكستي Perplexity، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق محرك بحث جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي على منصة تروث سوشيال Truth Social، وهي منصة التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



أبل تختبر إدماج نموذج GPT-5 في تحديث iOS 26 القادم



أعلنت شركة أبل عن أنها تعمل حاليا على اختبار عام للنسخ الجديدة من برامجها، بما في ذلك iOS 26 و iPadOS 26 و macOS Tahoe 26، والتي من المتوقع أن تكون متاحة للجمهور الشهر المقبل، بعد إطلاق سلسلة iPhone 17.



في عصر تتطور فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة، بات بإمكان هذه التكنولوجيا القيام بأمور مذهلة، من بينها تغيير الصوت في الوقت الفعلي، هذه القدرة استغلها بعض المجرمين في تنفيذ هجمات تصيد صوتي Voice Phishing، عبر تقليد أصوات أشخاص مقربين منك والاتصال بك للاحتيال عليك بطرق متعددة.

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميا أن أدواتها الذكية من نوع Copilot أصبحت مدعومة الآن بأحدث نموذج لغوي من OpenAI، وهو GPT-5، وذلك من خلال ما يعرف بـ Smart Mode، الذي بدأ إطلاقه تدريجيا للمستخدمين.