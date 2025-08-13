قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لهذا السبب تأكد غياب محمود حمدي حارس المصري عن مباراة الجيش

تأكد غياب محمود حمدي حارس المصري عن مباراة الجيش
تأكد غياب محمود حمدي حارس المصري عن مباراة الجيش
محمد الغزاوى

تأكد غياب محمود حمدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الخميس على استاد السويس الجديد.

واكد الدكتور عزيز شمام، طبيب فريق المصري،  أن الحارس تعرض لإصابة عضلية في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول من مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

 وأوضح أن حارس المصري خضع لعدة فحوصات طبية مع الجهاز الطبي، أظهرت مدى الإصابة، حيث بدأ اللاعب فورًا في برنامج علاجي، ثم واصل برنامجًا تأهيليًا خلال الأيام الماضية.

 وأكد طبيب الفريق أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دورية خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من تعافيه، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية للفريق.

