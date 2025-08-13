لهذا السبب تأكد غياب محمود حمدي حارس المصري عن مباراة الجيش

تأكد غياب محمود حمدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الخميس على استاد السويس الجديد.

واكد الدكتور عزيز شمام، طبيب فريق المصري، أن الحارس تعرض لإصابة عضلية في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول من مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

وأوضح أن حارس المصري خضع لعدة فحوصات طبية مع الجهاز الطبي، أظهرت مدى الإصابة، حيث بدأ اللاعب فورًا في برنامج علاجي، ثم واصل برنامجًا تأهيليًا خلال الأيام الماضية.

وأكد طبيب الفريق أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دورية خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من تعافيه، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية للفريق.