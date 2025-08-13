جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ اكتشف السر وراء توريقه

الملّاوي المغربي أو الملوي هو نوع من الفطائر التقليدية المغربية، مشهور بقوامه المورق وطعمه الشهي، ويُقدّم غالبًا مع العسل أو الجبن أو حتى كوجبة مالحة محشوة. إليك طريقة عمله بالتفصيل للشيف فيفي عثمان.

المكونات لعمل الملّاوي المغربي

500 غرام دقيق أبيض حوالي 4 أكواب

1 ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ للعجن حوالي 300 مل، حسب الحاجة

زيت نباتي لدهن العجين

زبدة مذابة للدهن أثناء التوريق

سميد ناعم للتوريق

طريقة عمل الملاوى

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح.

أضيفي الماء تدريجيًا وابدئي بالعجن حتى تحصلي على عجينة طرية ومرنة.

واصلي العجن لمدة 10 إلى 15 دقيقة كلما عجنتِ أكثر، أصبح الملوي أطرى.

غطي العجينة واتركيها ترتاح حوالي 15 إلى 30 دقيقة.

بعد أن ترتاح العجينة، قسّميها إلى كرات صغيرة متساوية بحجم كرة تنس صغيرة. ادهنيها بالزيت وغطيها واتركيها ترتاح مرة أخرى لمدة 10 دقائق.

خذي كرة وادهني سطح العمل بالزيت.

ابدئي بفرد العجين حتى تصبح رقيقة جدًا شفافة تقريبًا.

رشي القليل من الزبدة المذابة + رشة سميد فوق العجين.

اطوي الجوانب الأربعة نحو الداخل لتشكيل مربع.

اتركيه جانبًا ودعيه يرتاح قليلًا.

سخني مقلاة ثقيلة أو طاجين على نار متوسطة.

افردي المربع قليلًا إن أردت، ثم ضعيه في المقلاة الساخنة.

اطهي الملوي على الجهتين حتى يتحمر ويصبح مورقًا وذهبي اللون.

ادهني الوجه بالقليل من الزبدة أو الزيت أثناء الطهي إن أحببتِ.

طريقة التقديم

قدّميه ساخنًا مع: