أصل الحكاية

حضن وقبلة على السجادة الحمراء .. من هي أليسيا روسو بطلة مشهد محمد صلاح؟

صلاح وأليسيا
صلاح وأليسيا
أحمد أيمن

في واحدة من اللحظات العفوية التي جذبت أنظار الجميع، عانق نجم الكرة المصرية محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أليسيا روسو، نجمة فريق آرسنال ومنتخب إنجلترا، خلال حفل جوائز اللاعبين المحترفين في إنجلترا (PFA). 

جدير بالذكر أن محمد صلاح، قد حقق إنجازًا فريدًا بعدما جميع بين جميع الألقاب الفردية الممكنة في موسم واحد بالكرة الإنجليزية عقب تتويجه بلقب لاعب العام المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين البريطانية في الحفل الذي أقيم الثلاثاء الماضي.

إنجازات محمد صلاح 

صلاح لم يكتفِ بذلك الإنجاز، بل أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بجائزة أفضل لاعب ثلاث مرات، حيث فارق بين الجائزة الأولى في موسم 2017-2018 والثانية في 2021-2022. 

بهذا الإنجاز، تخطى صلاح عمالقة مثل آلان شيرر وكريستيانو رونالدو، ليصبح رمزًا جديدًا للتفوق في كرة القدم الإنجليزية. 

ساهم صلاح أيضًا في قيادة "الريدز" للتتويج بلقب الدوري للمرة العشرين في تاريخ النادي، حيث سجل في الموسم الماضي 28 هدفًا وصنع 18 هدفًا خلال 38 مباراة في البريميرليج.

وفيما يلي جوائز محمد صلاح الفردية للموسم المنتهي، والتي جاءت كالتالي:

  • الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة بريميرليج.
  • جائزة صانع الألعاب كأكثر من قدم تمريرات حاسمة من رابطة بريميرليج.
  • جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام من رابطة بريميرليج.
  • جائزة أفضل لاعب كرة قدم من رابطة النقاد الرياضيين البريطانية.
  • جائزة أفضل لاعب في البريميرليج المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح وأليسيا روسو

جاء عناق صلاح لروسو، لدعمها خلال الحفل، حيث حصلت على مكان ضمن تشكيلة العام في دوري السوبر للسيدات (PFA WSL Team of the Year).

تم تداول فيديو للثنائي وهما يعانقان ويقبلان بعضهما أثناء دخولهما على السجادة الحمراء في حفل رابطة اللاعبين المحترفين التي توج فيها الفرعون بـ جائزة لاعب العام بينما خسرت الثانية اللقب لصالح مارينا كالدينتي.

حصد صلاح هذه الجائزة بعد منافسة قوية، متفوقًا على زميله أليكسس ماك أليستر ونجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك إضافة إلى برونو فيرنانديز ونجم تشيلسي كول بالمر وديكلان رايس من آرسنال.

وسبق أن التقيا محمد صلاح وأليسيا روسو حفل اتحاد كتاب كرة القدم الإنجليزي  الذي أقيم شهر مايو الماضي حيث جمعهما البعض وقامت باحتضانه وقتها في الوقت الذي تم تكريمهما بصفتهما الأفضل في الدوري الإنجليزي

من هي أليسيا روسو؟

بعد عرض اللحظة الجميلة بين صلاح وروسو، بدأت تساؤلات الجماهير تدور حول أليسيا روسو، التي تُعتبر واحدة من أهم نجمات كرة القدم النسائية في إنجلترا. 

وُلدت روسو في مدينة ميدستون بمقاطعة كينت الإنجليزية، وهي تبلغ من العمر 26 عامًا. تلعب في مركز المهاجم مع آرسنال في الدوري الإنجليزي للسيدات، وحققت إنجازات كبيرة على المستوى الدولي من خلال مشاركتها مع منتخب إنجلترا.

بدأت روسو مسيرتها الكروية مع تشيلسي، ثم انتقلت إلى برايتون، قبل أن تحقق نجاحات مع مانشستر يونايتد في عام 2020. 

في عام 2023، انضمت إلى آرسنال لتواصل مسيرتها المميزة. وقد ساهمت في تتويج منتخب إنجلترا بلقب كأس أمم أوروبا للسيدات، وسجلت هدفًا حاسمًا في المباراة النهائية أمام إسبانيا.

بالإضافة إلى نجاحاتها الرياضية، تعكس أليسيا روسو شغفها الكبير بكرة القدم. حيث صرحت في مقابلة سابقة مع مجلة British GQ قائلة: "شغفي هو إبقاء الفتيات في عالم الرياضة، أشعر أن عليّ مسؤولية أن أؤدي بشكل جيد، لأواصل دفع كرة القدم النسائية إلى الأمام، ولأجعل الأمور أفضل للأجيال القادمة".

