أخبار السيارات | مقارنة بين كيا K4 وتويوتا كورولا بالأسعار .. أرخص أوتوماتيك 2022 هاي لاين

سيارة أوتوماتيك كاملة التجهيزات 2022.. بأقل سعر للمستعمل

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة وحديثة بأرخص سعر، وتعتبر السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022، واحدة من أرخص السيارات التي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات وخاصة الفئة الثالثة.

ستروين c5 موديل 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. أعلى فئة

تعتبر ستروين c5 من أشهر السيارات الفرنسية التي قدمت في السوق المصري، ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات بحسب الفئة، إضافة إلى قدراتها الفنية.

بالأسعار.. لو معاك مليون و300 ألف جنيه تشتري بديلة السيراتو ولا كورولا؟

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أشهر سيارات السيدان المقدمة في السوق المصري ضمن موديلات 2025، وتأتي العلامة الكورية متمثلة في سيارة كيا K4 موديل 2026 والتي وصفها الكثير أنها بديلة السيراتو، لتزيد من المنافسة القوية بين أشهر سيارتين من فئة السيدان يقدمهما الصانع الياباني والكوري الجنوبي.

شاهد.. نيسان فرونتير 2026 البيك أب

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان فرونتير موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وبها حزم Dark Armor وAll-Weather، ومقعد كهربائي، ونظام اختيار وضعيات القيادة لظروف الطرق المختلفة.