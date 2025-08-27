قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جمال الدين: 37 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية بإجمالي استثمارات تخطت مليار دولار وتوفير أكثر من 52.7 ألف فرصة عمل

اقتصادية قناة السويس توقع مشروع "صن جاردن" الألماني للأقمشة والمفروشات بالقنطرة غرب
اقتصادية قناة السويس توقع مشروع "صن جاردن" الألماني للأقمشة والمفروشات بالقنطرة غرب
محمد الغزاوى

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد مشروع شركة "صن جاردن - SUN GARDEN"  الألمانية الرائدة في تصنيع أثاث الحدائق والمظلات والمفروشات المنزلية والمراتب، وذلك على مساحة 30 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، بإجمالي استثمارات قدرها 7 ملايين دولار (تعادل نحو 340 مليون جنيه مصري)، ومن المقرر أن يوفر المشروع 500 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف تصدير 90% من إنتاجه للأسواق الخارجية، وقد قام بتوقيع العقد عن الشركة إيفالد فرانز كوسترز، رئيس مجلس إدارتها.

وأعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن ترحيبه بانضمام "صن جاردن" كأول استثمار صناعي ألماني بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، مؤكدًا أن المشروع يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويشكل إضافة نوعية تدعم خطط توطين الصناعات وتعزيز القيمة المضافة محليًا، 

اقتصادية قناة السويس توقع مشروع "صن جاردن" الألماني للأقمشة والمفروشات بالقنطرة غرب

واشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن المشروع الجديد يعزز تكامل منظومة الصناعات النسيجية والمفروشات القائمة بالفعل بمنطقة القنطرة غرب، ليضيف حلقة جديدة إلى المنظومة المتكاملة التي تشكلت من استثمارات متعددة في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهو ما يدعم بناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

و أوضح وليد جمال الدين، أنه بإضافة هذا المشروع يصل إجمالي عدد المشروعات الفعلية بالقنطرة غرب إلى 37 مشروعًا في قطاعات متنوعة، تغطي مساحة إجمالية قدرها نحو 2,362,400 متر مربع، بإجمالي استثمارات تجاوزت مليار دولار، وتتيح أكثر من 52.7 ألف فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا استمرار الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، خاصة في القطاعات الصناعية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدعم خطط التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد أول استثمار ألماني في منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك في إطار الاستثمارات الألمانية المتنوعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم عددًا من المشروعات القائمة بالفعل، منها: مشروع سيمنس للطاقة (Siemens Energy) الذي يعمل في مجال التدريب المهني وصيانة محطات الكهرباء، ومشروع فيليبروي آند بوخ إيجيبت (Villeroy & Boch Egypt) لإنتاج الأدوات الصحية من الخزف والصيني، بالإضافة إلى مشروع مان إنيرجي سوليوشنز (MAN Energy Solutions) لتقديم خدمات إصلاح محركات الاحتراق والتوربينات الغازية والبخارية، إلى جانب شواحن التوربينات وأجهزة الضغط، وكذلك المشروع اللوجيستي لشركة مرسيدس-بنز (Mercedes-Benz) بالمنطقة الصناعية في السخنة، والذي يهدف إلى تسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى ميناء السخنة.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس القنطرة غرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

"حماية المنافسة" يواصل حملة "اعرف حقك" للتوعية بمخالفات الزي المدرسي

جانب من الاجتماع

خلال اجتماعه الطارئ.. مجلس غُرفة القاهرة يعتمد إقامة معرض أهلًا مدارس الرئيسي

جانب من الاجتماع

انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في الضرائب الدولية

بالصور

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

لطيفة تمثل الشرق الأوسط في نهائي مسابقة TikTok Live العالمية بالساحل الشمالي

لطيفة
لطيفة
لطيفة

طريقة عمل سلطة الحمص

طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..

تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

الشرايين
الشرايين
الشرايين

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد