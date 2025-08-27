جمال الدين: 37 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية بإجمالي استثمارات تخطت مليار دولار وتوفير أكثر من 52.7 ألف فرصة عمل

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد مشروع شركة "صن جاردن - SUN GARDEN" الألمانية الرائدة في تصنيع أثاث الحدائق والمظلات والمفروشات المنزلية والمراتب، وذلك على مساحة 30 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، بإجمالي استثمارات قدرها 7 ملايين دولار (تعادل نحو 340 مليون جنيه مصري)، ومن المقرر أن يوفر المشروع 500 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف تصدير 90% من إنتاجه للأسواق الخارجية، وقد قام بتوقيع العقد عن الشركة إيفالد فرانز كوسترز، رئيس مجلس إدارتها.

وأعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن ترحيبه بانضمام "صن جاردن" كأول استثمار صناعي ألماني بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، مؤكدًا أن المشروع يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويشكل إضافة نوعية تدعم خطط توطين الصناعات وتعزيز القيمة المضافة محليًا،

اقتصادية قناة السويس توقع مشروع "صن جاردن" الألماني للأقمشة والمفروشات بالقنطرة غرب

واشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن المشروع الجديد يعزز تكامل منظومة الصناعات النسيجية والمفروشات القائمة بالفعل بمنطقة القنطرة غرب، ليضيف حلقة جديدة إلى المنظومة المتكاملة التي تشكلت من استثمارات متعددة في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهو ما يدعم بناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

و أوضح وليد جمال الدين، أنه بإضافة هذا المشروع يصل إجمالي عدد المشروعات الفعلية بالقنطرة غرب إلى 37 مشروعًا في قطاعات متنوعة، تغطي مساحة إجمالية قدرها نحو 2,362,400 متر مربع، بإجمالي استثمارات تجاوزت مليار دولار، وتتيح أكثر من 52.7 ألف فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا استمرار الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، خاصة في القطاعات الصناعية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدعم خطط التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد أول استثمار ألماني في منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك في إطار الاستثمارات الألمانية المتنوعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم عددًا من المشروعات القائمة بالفعل، منها: مشروع سيمنس للطاقة (Siemens Energy) الذي يعمل في مجال التدريب المهني وصيانة محطات الكهرباء، ومشروع فيليبروي آند بوخ إيجيبت (Villeroy & Boch Egypt) لإنتاج الأدوات الصحية من الخزف والصيني، بالإضافة إلى مشروع مان إنيرجي سوليوشنز (MAN Energy Solutions) لتقديم خدمات إصلاح محركات الاحتراق والتوربينات الغازية والبخارية، إلى جانب شواحن التوربينات وأجهزة الضغط، وكذلك المشروع اللوجيستي لشركة مرسيدس-بنز (Mercedes-Benz) بالمنطقة الصناعية في السخنة، والذي يهدف إلى تسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى ميناء السخنة.