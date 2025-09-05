عمر متولي يكشف سر أخفاه عادل إمام لمدة 60 عاما.. ما هو؟

كشف الفنان عمر متولي عن سر يخص خاله، النجم عادل إمام، الذي لم يعلن عنه الزعيم بشكل مباشر طوال مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 60 عاماً.

جدير بالذكر أن عادل إمام قد ابتعد عن الساحة الفنية منذ عام 2020، حيث قرر قضاء وقته مع عائلته وأحفاده، وذلك حسبما قال ابنه المخرج رامي إمام، على هامش حضوره حفل joy awards في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية قبل شهور.

وأكد رامي إمام وقتها، أن والده بحالة صحية جيدة، لكنه قرر التفرغ للحياة الأسرية وقضاء كل وقته مع الأحفاد، وهو الأمر الذي جرى تفسيره عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن ذلك يُعد إعلان اعتزال "الزعيم".

آخر أعمال عادل إمام

آخر عمل درامي قدمه الفنان عادل إمام هو مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض عام 2020، بينما آخر أفلامه السينمائية هو فيلم "زهايمر" عام 2010، وسط أنباء عن اعتزاله التمثيل.

ويُعد فيلم "زهايمر" الذي عُرض في نوفمبر عام 2010، هو آخر أفلام عادل إمام، وحقق إيرادات وصلت وقتها حوالي 14 مليون جنيه (2 مليون دولار)، قبل أن يتجه عادل إمام إلى الدراما التلفزيونية، ويُقدم مسلسلاً بشكلٍ شبه سنوي حتى عام 2020.

انتماء عادل إمام الكروي

في إحدى حلقات برنامج "في الإستاد"، تحدث عمر متولي عن سر انتماء النجم عادل إمام الكروي والذي أخفاه لمدة 60 عاما، حيث كان زملكاوياً في البداية، لكنه لم يعد ينتمي لأي نادٍ مع مرور الوقت.

مع تحسن شغفه بكرة القدم وولادة ابنه رامي، بدأت معالم التحول تظهر حيث كان رامي يشجع النادي الأهلي منذ صغره رغم عدم تعلمه ذلك من والده، ما دفع الزعيم لتشجيع الأهلي.

وكما قال متولي: "عادل إمام توقف عن الحديث عن الكرة أو يعلن عن انتمائه الكروي حتى يتجنب تعصب أي من مشجعي الأهلي والزمالك".

كرة القدم في حياة الفنانين

في سياق متصل، أكد عمر متولي، أن انتمائه للنادي الأهلي يعود بشكل أساسي إلى والده الفنان الراحل مصطفى متولي، الذي كان أهلاوياً حتى النخاع.

وتحدث متولي عن كيف أن والده كان يستيقظ لمتابعة مباريات الأهلي ومعه الهاتف الأرضي، ليكون على اتصال دائم مع الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي كان يتابع المباريات عبر الهاتف وكأنهما يشاهدانه معاً.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من نجوم الفن في مصر حاولوا تجنب الإفصاح عن انتمائهم الكروي للحفاظ على مشاعر مشجعي الأندية المختلفة. ومع ذلك، كان هناك عدد من الفنانين المعروفين بانتمائهم مثل الراحل نور الشريف الذي لعب في فريق شباب الزمالك قبل أن يتوجه إلى عالم التمثيل، وكذلك جسد شخصية لاعب في الزمالك في فيلم "غريب في بيتي".

إلى جانب ذلك، جسد عادل إمام شخصية لاعب كرة قدم بالنادي الأهلي في فيلم "رجل فقد عقله"، حيث ظهر بجانب لاعب الأهلي إكرامي. وبالتالي، عكس ذلك دعم الزعيم للقلعة الحمراء بطريقة غير مباشرة.

ولم يكن مصطفى متولي وصلاح السعدني بعيدين عن الأضواء عندما يتعلق الأمر بانتمائهم للنادي الأهلي. فقد كان كلاهما من أشهر مشجعي الأهلي ولم يتوانوا في إظهار دعمهم وولائهم للنادي.