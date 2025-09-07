قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات في البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
عبد العاطي يوكد رفض مصر القاطع للعمليات الإسرائيلية في غزة لتنفيذ مخططات التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 7-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أشهر عيار ذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-9-2025، استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية.

أشهر عيار ذهب 

وجاء أشهر جرام ذهب في محلات الصاغة من عيار 21 الأكثر تداولا.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وتضمن آخر تحديث مسجل لأشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا نحو  4845 جنيه للبيع و 4870 جنيه للشراء

سعر الذهب

الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب في مصر وذلك بأول تعاملات له اليوم  في داخل محلات الصاغة.

استقرار الذهب اليوم

مع بداية تداولات صباح اليوم داخل محلات الصاغة المصرية، ثبت سعر جرام الذهب دون تغيير على مستوي الأعية المختلفة.

تداولات الذهب أمس

وفقد سعر جرام الذهب أمس السبت نحو 5 جنيهات من قيمته في المتوسط مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

تحركات الذهب

ووسجل سعر جرام المعدن الأصفر زيادة وصلت 60 جنيه على الأقل في ختام تعاملات أمس ليكلل صعوده منذ مطلع الأسبوع الماضي لما يقارب من 230 جنيه في الجرام الواحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر قيمة مسجل في قيمة وسعر جرام الذهب اليوم نحو 4845 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5537 جنيه للبيع و 5565 جنيه للشراء

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4845 جنيه للبيع و 4870 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى 4152 جنيه للبيع و 4174جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3230 جنيه للبيع و 3246 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.76 ألف جنيه للبيع و 38.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب إلي 3586 دولار للبيع و 3587 دولار للشراء.

سعر الذهب

 الذهب يسجل أرقامًا قياسية عالميًا.. والسوق المحلي يتأثر بشدة

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب العالمية سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث وصل سعر الأوقية إلى 3535 دولارًا، وهو رقم لم يشهده السوق من قبل.

وأشار إلى أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بما يحدث عالميًا، بنسبة تصل إلى 95%، بينما تمثل النسبة المتبقية عوامل داخلية، أبرزها العرض والطلب.

 الدولار يلعب دورًا حاسمًا في تحجيم الارتفاعات محليًا

أوضح “ميلاد” أن سعر عيار 21 من الذهب كان من الممكن أن يسجل ما يقرب من 5000 جنيه للجرام، لولا الانخفاضات الأخيرة في سعر الدولار داخل السوق المصري، حيث وصل إلى 48 جنيهًا تقريبًا، مما خفف من وطأة ارتفاع الذهب عالميًا على المستهلك المصري.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في العالم تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، خاصة في ظل اتجاه بعض الدول – مثل الصين – إلى زيادة احتياطاتها من الذهب عبر الشراء المستمر، الأمر الذي يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.

توقعات بارتفاع مستمر حتى نهاية 2025

كشف رئيس الشعبة أن التوقعات تشير إلى استمرار الارتفاعات في أسعار الذهب حتى نهاية العام الجاري على الأقل، مرجحًا أن تكون هذه الارتفاعات تدريجية لكنها مستمرة.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يشجع المستثمرين عالميًا على الاتجاه نحو شراء الذهب كأداة تحوط، وهو ما يدعم الأسعار على المدى الطويل.

 نصيحة ذهبية "اشترِ الآن.. الذهب لا يخسر"

وجه "ميلاد" نصيحة مباشرة للمواطنين، قائلاً:"من يمتلك أموالًا فعليه شراء الذهب فورًا.. لأنه لا يخسر أبدًا، وهو الملاذ الآمن دائمًا".

وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد زيادة مستمرة في الأسعار، وهو ما يجعل التريث مخاطرة، مؤكداً أن من يشتري الآن يضمن استثمارًا آمنًا طويل الأجل، مقارنة بأدوات أخرى أكثر تقلبًا.

 الذهب يبقى الخيار الأفضل في ظل الغموض الاقتصادي العالمي

واختتم "ميلاد" حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في الذهب لا يرتبط فقط بالعائد المادي، بل بكونه وسيلة للحفاظ على القيمة، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، سواء عالميًا أو محليًا.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

سعر الذهب

سعر أغلي عيار ذهب اليوم 7-9-2025

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف؟.. الأزهر يجيب

الخسوف

فتاوى| ماذا تفعل عند خسوف القمر؟.. وهل الظاهرة من علامات الساعة؟.. وكيفية صلاتها بالمنزل

الصلاة

صل صلاة مودع .. عالم أزهري يوضح المقصود من الحديث

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد