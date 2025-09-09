قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
محافظات

ضمن أولمبياد الشركات.. توزيع جوائز مسابقة الكاراتيه كاتا العمومي والسيدات

محمد الغزاوى

انتهت اليوم مسابقة الكاراتيه كاتا السيدات وكاتا عمومي، ضمن فعاليات أولمبياد الشركات والذي ينظمه الاتحاد المصري للشركات في نسخته الـ ٥٨ .

وأعلن اللواء علي شوقي ، مقرر عام البطولة أسماء الفرق الفائزة في المسابقة بفوز فريق شركة السكر والصناعات بالمركز الأول. 

وجاءت قناة السويس في المركز الثاني ، وتصدرت أيضا السكر والصناعات المركز الأول في الكاتا عمومي ، وجاءت أبو قير للأسمدة ، وفي المركز الثاني وقناة السويس الثالث.

وتم توزيع الجوائز بحضور د. محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة والمنسق العام للبطولة، واللواء علي شوقي مقرر عام المسابقة والكابتن عادل إبراهيم رئيس منطقة القاهرة.

بورسعيد الشركات الأولمبياد 58 محافظة بورسعيد

