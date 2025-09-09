ضمن أولمبياد الشركات.. توزيع جوائز مسابقة الكاراتيه كاتا العمومي والسيدات

انتهت اليوم مسابقة الكاراتيه كاتا السيدات وكاتا عمومي، ضمن فعاليات أولمبياد الشركات والذي ينظمه الاتحاد المصري للشركات في نسخته الـ ٥٨ .

وأعلن اللواء علي شوقي ، مقرر عام البطولة أسماء الفرق الفائزة في المسابقة بفوز فريق شركة السكر والصناعات بالمركز الأول.

وجاءت قناة السويس في المركز الثاني ، وتصدرت أيضا السكر والصناعات المركز الأول في الكاتا عمومي ، وجاءت أبو قير للأسمدة ، وفي المركز الثاني وقناة السويس الثالث.

توزيع جوائز الكاتا

السكر يتصدر العمومي والسيدات

وتم توزيع الجوائز بحضور د. محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة والمنسق العام للبطولة، واللواء علي شوقي مقرر عام المسابقة والكابتن عادل إبراهيم رئيس منطقة القاهرة.