الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة

أدانت مصر، العدوان الإسرائيلي السافر على قطر، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت وزارة الخارجية، إن الاعتداء الإسرائيلي خرق فاضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية، أن أمن واستقرار دولة قطر يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.

وتابعت الخارجية، أن الاعتداء الإسرائيلي يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة.

وحذرت وزارة الخارجية، كافة الأطراف الإقليمية والدولية من السياسة الإسرائيلية المتهورة الهادفة لتوسيع دائرة الصراع وتقويض كل مكتسبات السلام خلال العقود الماضية.