استبعاد مدير مدرسة إعدادية في دمياط لعدم الالتزام باللوائح

​أصدر ياســـر عمــاره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، قرارًا باستبعاد مدير إحدى المدارس الإعدادية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق معه.

يأتي هذا القرار على خلفية عدم التزام المدير باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية، وخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي.

​جاء هذا الإجراء بعد أن تلقى وكيل الوزارة عددًا من الشكاوى والتقارير من الجهات المختصة، والتي تم إحالتها إلى الشئون القانونية فورًا.

ويؤكد هذا القرار على حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على ضمان سير العمل بانتظام ووفقًا للمعايير المحددة، وحماية حقوق الطلاب والمعلمين.

​وفي هذا الصدد، تهيب المديرية بجميع مديري المدارس والمعلمين بضرورة الالتزام الكامل باللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، والاستعداد الأمثل لاستقبال العام الدراسي الجديد.

كما تؤكد المديرية دعمها الكامل للعاملين الملتزمين، متمنيةً التوفيق للجميع في أداء مهامهم التربوية والتعليمية.