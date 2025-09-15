مصدر في الأهلي: هناك قرار بتجميد صرف المستحقات المالية للاعبين

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصدر في الأهلي بتجميد صرف المستحقات المالية للاعبي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب أحمد حسن :"مصدر في الأهلي:هناك قرار بتجميد صرف المستحقات المالية للاعبي الأهلي بسبب تراجع النتائج مؤخرًا".



وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء.